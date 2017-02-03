AVM’de Sürpriz Evlilik Teklifi



City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, alışveriş, eğlence, yemek ve oyun tutkunlarının yanı sıra, Sevgililer Günü özel konsepti ile romantik aşıkların da uğrak yeri haline geldi.City Mall, 3 Şubat sabahı romatik bir evlilik teklifi organizayonuna ev sahipliği yaptı.Hasan Karadaş, kız arkadaşı Sezen Aman’a “Hayatını Hayatıma Katar mısın?” demek için City Mall’u tercih etti.Beklenen OlduBalonlar, pankartlar ve romantik müzik eşliğinde mikrofon ile gerçekleşen evlilik teklifi sorasında beklenen oldu ve Sezen Aman “evet” dedi.Sürpriz evlilik teklifi City Mall ziyaretçilerinin ve çalışanlarının da yoğun ilgisini çekti.