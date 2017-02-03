Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Şubat 2017 Cuma 11:17

AVM’de Sürpriz Evlilik Teklifi

AVM'de Sürpriz Evlilik Teklifi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 AVM’de Sürpriz Evlilik Teklifi

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, alışveriş, eğlence, yemek ve oyun tutkunlarının yanı sıra, Sevgililer Günü özel konsepti ile romantik aşıkların da uğrak yeri haline geldi.

City Mall, 3 Şubat sabahı romatik bir evlilik teklifi organizayonuna ev sahipliği yaptı.

Hasan Karadaş, kız arkadaşı Sezen Aman’a “Hayatını Hayatıma Katar mısın?” demek için City Mall’u tercih etti.

Beklenen Oldu

Balonlar, pankartlar ve romantik müzik eşliğinde mikrofon ile gerçekleşen evlilik teklifi sorasında beklenen oldu ve Sezen Aman “evet” dedi.

Sürpriz evlilik teklifi City Mall ziyaretçilerinin ve çalışanlarının da yoğun ilgisini çekti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-sen Asgari Ücrete İtiraz Edecek Türk-sen Asgari Ücrete İtiraz Edecek
Serbest Çalışan Hekimler, Sağlık Bakanı’nın 6 Aylık Dönemde Atacağı Adımları Yakından Takip Edeceğini Bildirdi Serbest Çalışan Hekimler, Sağlık Bakanı’nın...
Medya Ve Bilgi Okuryazarlığı Gençlik Projesi’nin Etkinliği Çarşamba Dayanışma Evi’nde... Medya Ve Bilgi Okuryazarlığı Gençlik Projesi’nin...
Dr. Burhan Nalbantoğlu 37’nci Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor Dr. Burhan Nalbantoğlu 37’nci Ölüm Yıl Dönümünde...
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR! SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR!
Dikkat elektrik kesintisi var Dikkat elektrik kesintisi var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Türk-sen Asgari Ücrete İtiraz Edecek

Haberi Oku