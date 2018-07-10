Avcılık Federasyonu: “kktc’de Üveyik Avı Diye Bir Av Yoktır”

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Avcılık Federasyonu, bazı çevre örgütlerinin algı operasyonu yaparak üveyik avını II. İnce Av’la ilişkilendirip yasaklatmaya çalıştıklarını iddia ederek, KKTC’de üveyik avı diye bir av olmadığını belirtti.

Federasyon Başkanı Erhan Keser yaptığı yazılı açıklamada, üveyiğin II. İnce Av’da avlanabilen av kuşlarından sadece bir tanesi olduğunu belirterek, “Üveyik avı yasaklansın diye çağrı yaparak tamamen yaratmaya çalıştıkları algı operasyonuyla II. İnce Av’ı kapattırmaya çalışmaları kabul edilebilir bir şey değildir” ifadelerini kullandı.



Erhan Keser, iddiaların aksine Federasyon olarak Avrupa Birliği\'nin önde gelen Avcılık Federasyonları ve çevre koruma örgütlerinin bir araya gelerek, üveyik kuşunun popülasyonunun iyileştirilmesi amaçlı hazırladığı 2018-2028 yıllarını kapsayan eylem planıyla ilgili üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini kaydetti.

Keser, yaptıkları çalışma neticesinde 14 faal gölet ve 200’ü aşan doğal ve suni pınarın olduğu bölgelerin ava kapatıldığını kaydetti.

Keser, “Avrupa ve birçok dünya ülkesinde toplamda 20 ile 67 gün arası bazılarında ise 365 gün üveyik avı yapılabiliyorken, ayrıca milyonlarca üveyik kuşu avlanabiliyorken, ülkemizde II. ince av günü 3 ile 6 günü aşmamaktadır. Toplam avlanan üveyik sayısı 500’ü geçmemektedir” ifadelerini kullandı.

Keser, KKTC’de avlanan üveyik sayısının, üveyiğin popülasyonunun azalmasında hiçbir etkisi olmadığını iddia etti

(YIL/GÜL)









