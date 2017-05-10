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10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:10

Avcılık Federasyonu’ndan Kuşkor’a Eleştiri

Avcılık Federasyonu, kendilerine danışmadan avcılık konusunda bazı kampanyalar düzenlediği gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs Kuşları Koruma Derneği’ni (KUŞKOR) eleştirdi.

Avcılık Federasyonu'ndan Kuşkor'a Eleştiri
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KESER:“AVCILIKLA İLGİLİ CİDDİ KARARLAR FEDERASYONA DANIŞILMADAN BELİRLENEMEZ”

 Avcılık Federasyonu, kendilerine danışmadan avcılık konusunda bazı kampanyalar düzenlediği gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs Kuşları Koruma Derneği’ni (KUŞKOR) eleştirdi.

Federasyon Başkanı Erhan Keser, sürdürülebilir avcılık misyonunu benimseyen Avcılık Federasyonu’nun, geçmiş dönemlerde olduğu gibi tedbirler almaya devam edecek iradeye sahip olduğunu vurgulayarak “Avcılık ile ilgili ciddi kararlar, Avcılık Federasyonu’na danışılmadan ve federasyon dışında yer alan herhangi bir örgüt tarafından belirlenemez” dedi.

Keser yazılı açıklamasında KUŞKOR’un, Avrupa Birliği’nin maddi desteğinden yararlanıp üveyik avının yasaklanması için bir proje hayata geçirdiğini öğrendiklerini belirterek, çoğu AB ülkesinde KKTC’den daha fazla av gününde, çok daha fazla sayıda üveyik avlandığını belirtti.

Keser, “Ellerinde Kuzey Kıbrıs’tan geçen üveyik sayısı ile ilgili bilimsel hiçbir veri olmayan KUŞKOR yöneticileri, ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Avcılık Federasyonu ile iletişime bile geçmeden, AB hibelerinden destek alabilmek uğruna avcılıkla ilgili haddini aşan projelere yönelmektedir” iddiasında bulundu.

Keser, Avcılık Federasyonu’nun yaban hayatına destek amacıyla doğadaki pınarların ve göletlerin canlandırılması, suluk takviyesi ve canlı av hayvanı takviyesi gibi faaliyetler gerçekleştirdiğini ancak, KUŞKOR’un bu yönde hiçbir çalışması olmadığını iddia etti.

Keser, üveyik ve diğer av hayvanları hakkında bilim insanları ve kuruluşlar ile birlikte bilimsel araştırma yapan Avcılık Federasyonu’nun hazırlanacak raporu en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Keser,  herhangi bir av hayvanının sayısında azalma olduğunun bilimsel olarak kanıtlanması durumunda gereken önlem ve tedbiri alacaklarını kaydetti.

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