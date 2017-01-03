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03 Ocak 2017 Salı 11:55

AVCILIK FEDERASYONU’NDA BAŞKANLIĞA ERHAN KESER SEÇİLDİ

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AVCILIK FEDERASYONU'NDA BAŞKANLIĞA ERHAN KESER SEÇİLDİ
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AVCILIK FEDERASYONU’NDA BAŞKANLIĞA ERHAN KESER SEÇİLDİ

Avcılık Federasyonu’nda  başkanlığa Erhan Keser seçildi.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda gerçekleştirilen olağana genel kurul toplantısında,  49 kulübün 98 delege ile katıldığı kapalı oylama sonucunda; Ahmet Davman 12,  Kamil Aktolgalı 18 oy alırken, Erhan Keser de 68 oy alarak yeni başkan seçildi.

 Başkan Erhan Keser’in Genel Kurul’un onayına sunduğu  Yürütme Kurulu listesi oy birliğiyle onayladı.

Buna göre,  Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu ve Ceza Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Osman Cook (genel sekreter), Erdem Alp (genel sayman), Salih Mert Çakırlı (eğitim as başkanı), Eren Ersinler (üretim as başkanı), Çağıl Çırakoğlu (müsabakalar as başkanı),. Çağan Özatay, (hukuk ve sosyal işler sorumlusu)  Aktay Elektirikçi (basın yayın ve propaganda sorumlusu), Burhan Açar (koruma as başkanı), Ramadan Yarkan, Mustafa Margilili (faal üyeler). 
Denetleme Kurulu  Durmuş Barışkan (başkan),  Ali Yoncu ve Ahmet Kaplan (üyeler).

Ceza Kurulu: Kemal Şentürkler, Aytaç Erbulak, Erdinç Cemgünal, Okan Helvacı ve Hüsnü Poyrazlı.”

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Anahtar Kelimeler
Avcılık FederasyonuBAŞKANErhan Keser
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