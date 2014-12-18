Avcılık Federasyonu, Karpaz Bölgesinin Ava Kapatılmasına Tepki Gösterdi

Avcılık Federasyonu Başkanı Aysın Karaderi, Karpaz bölgesinin Bakanlar Kurulu kararıyla avlanmaya kapatılmasına tepki gösterdi. Karaderi yazılı açıklamaısnda, Dipkarpaz bölgesinde 1’den 15’e kadar olan avlanma bölgelerinin yıl sonuna kadar avlanmaya kapatılması kararının Avcılık Federasyonu ve Karpaz bölgesinde bulunan üye birliklere danışılmadan alındığını kaydetti. Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında, Karpaz bölgesinde büyükbaş hayvanlarda görülen LCD hastalığının diğer bölgelere sıçramasını önlemek için 1’den 15’e kadar olan parsellerin yıl sonuna kadar ava kapatılmasını kararlaştırmıştı.