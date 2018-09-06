Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser’den Karpaz Açıklaması

“EMİRNAMEYE TAM ANLAMIYLA UYULMASI HALİNDE BÖLGE AVA DA KAPANABİLİR”

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Milli Park, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilen Karpaz’la ilgili emirnameye uyulmadığını savunarak, “Emirnameye tam anlamıyla uyulması halinde bölge ava da kapanabilir” dedi.

Keser, Karpaz Koruma Derneği’nin İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a gönderdiği “Bölgenin Milli Park, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesi ve ava açılması kararları birbirine ters” temalı mektubu konusunda açıklama yaptı.

“Bu açıklama samimi değil” değerlendirmesinde bulunan Keser, “Eğer, bir bölge özel çevre koruma bölgesi ilan edilmişse o bölgede tarım ve hayvancılık da yapılmamalı” diyerek bölgedeki uygulamaları eleştirdi.

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, yasadışı birçok ağıl olan bölgede, tarım yapıldığını, kimyasal ilaç kullanıldığını, etrafta otlayan hayvanların doğal bitki örtüsüne zarar verdiğini savundu.

Bölgede kaçak tarım arazileri açıldığını da öne süren Keser, “Bölgeye av için gidenler yabani harnup ve zeytinlerin kesilip odunlarının satıldığına tanık oluyor. Bunların göz ardı edilmesi ve Karpaz Koruma Derneği’nin emirnameyi bahane göstererek bölgeyi ava kapatmak istemesi samimi değil. Ava giden avcılar bölge esnafı için ciddi bir gelir kaynağı. Karpaz Koruma Derneği’nin bu talebine anlam veremiyoruz” dedi.

