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Avcı: “toplu Taşımacılık İvedilikle Devlet Politikası Olarak Güncel Şartlara Göre Düzenlenmeli”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, toplu taşımacılığın ivedilikle devlet politikası olarak güncel şartlara göre düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avcı: “toplu Taşımacılık İvedilikle Devlet Politikası Olarak Güncel Şartlara Göre Düzenlenmeli”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, toplu taşımacılığın ivedilikle devlet politikası olarak güncel şartlara göre düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

15 Aralık 2014 Pazartesi 08:06
Avcı: “toplu Taşımacılık İvedilikle Devlet Politikası Olarak Güncel Şartlara Göre Düzenlenmeli”
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 Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, toplu taşımacılığın ivedilikle devlet politikası olarak güncel şartlara göre düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avcı yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır devlet planlaması ve desteği dışında bırakılan toplu taşımacılığın gelişen ve kalabalıklaşan ülkede, sorunların bir parçası olmaya devam ettiğini belirtti.

Toplu taşımacılığın güvenli, seri ve ucuz olmayı gerektirdiğine işaret eden Avcı, araç muayene merkezlerinde otobüs ve kamyon muayene aletlerinin olmamasının, araçların yoldaki güvenliğini, ehliyet sınavlarında ise, minibüsle sınav yaparak otobüs ehliyeti verilmesi yanında profesyonel ehliyet sınavlarının olmamasının sürücü güvenliğini tartışmaya açtığını vurguladı.

Toplu taşımacılık fiyat politikasının yerli halkı özel araç kullanmaya teşvik ettiğine dikkat çeken Avcı, ülke genelinde on binlerce üniversite öğrencisinin saat 18.00’den sonra “oto-stop” yapmak zorunda kaldıklarının görülmeye başlandığını söyledi.

“ZZ PLAKALI ARAÇLARDA ÖĞRENCİ ÖLÜMLERİNİ HALA UNUTMADIK”

Avcı, üniversitelerde eğitimin gece de devam ettiği gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Üniversitelerin kendi öğrencilerini taşımaları yıllardır, başarı ve öğrenci memnuniyeti ile devam etmektedir. ‘ZZ’ plakalı araçlarda öğrenci ölümlerini hâlâ unutmadık” dedi.

Avcı şöyle devam etti:

“Son zamanlarda insan ve yük taşıma izni veren ‘izin makamının’, üniversitelerin hemen yarın otobüs sayılarını artırarak daha konforlu, huzurlu ve güvenle üniversiteye öğrenci taşımalarını adeta engelleyerek,  izin vermeme hakkını kullanması tartışmaya açılmalıdır.”

TKÖD Başkanı Avcı, izin makamının izin verdiği toplu taşımacılık yapan şirketlerin, güvenli, ucuz ve seri -gece de dahil- taşımacılık kapasitelerini geliştiremezlerse, ülkeye akademik ve ekonomik katkı koyan öğrencilerin güvenli ve seri taşınabilinmeleri için üniversitelere gerekli izinleri vererek, sorunun bir parçası olmak yerine, sorunu çözen olmalarının daha doğru olacağı düşüncesinde olduklarını vurguladı.

“YÜK TAŞIMA İZİNLERİ KURALLARA GÖRE VERİLMELİ”

İzin makamının kararlar mekanizmasında devletin belirlenmiş ve açıklanmış bir toplu taşımacılık politikası olması ve bunun izlenmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Zeki Avcı,  “Paydaşların değil, toplum çıkarları gözetilmelidir. Karar mekanizmalarında tek taraflı paydaşların etken olması adil değildir. AB kurallarına da aykırıdır. Tek bakanlık sorumluluğuna bağlanan trafiğimizdeki yeni yapılanmada izin makamı, insan ve yük taşıma izinlerini, siyasi yasaklardan çıkarıp kurallara göre verilmesini sağlamalıdır” görüşlerine yer verdi.

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