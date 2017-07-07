Avcı Eğitimi Almak İsteyenler 21 Temmuz’a Kadar Kaymakamlıklara Ve Avcı Eğitim Komisyonu’na Başvurabilecek

İçişleri Bakanlığı Merkezi Av komisyonu, avcı eğitimlerinin 27-28 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, KKTC vatandaşlarının Av Ruhsatı Harcı Katkı Payı ve Karga Başı ücretini ödeyerek 31 Temmuz 2018 tarihine kadar geçerli olacak avcı ruhsatını tüm ilçe kaymakamlıklarından çıkarabileceklerini de bildirdi.

YENİ AV RUHSATLARI İÇİN KAYMAKAMLIKLARA BAŞVURU YAPILABİLECEK

İçişleri Bakanlığı Merkezi Av komisyonu, avcı eğitimlerinin 27-28 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Merkezi Av Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, eğitim almak isteyenler en geç 21 Temmuz’a kadar kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na başvurmaları gerekiyor.

Öğrenci avcı adayı ve avcı adayları dilekçeleriyle birlikte kimlik kartı fotokopisi, av ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kurulundan alınacak rapor, iki vesikalık resim, Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi ile başvuru yapabilecek.

Öğrenci avcı adaylığı 18 yaşını doldurmuş 22 yaşından gün almamış olanları, avcı adaylarıysa 21 yaşını doldurmuş olanları kapsıyor.

Eğitimler, 27 Temmuz Perşembe günü saat 08.30’da, sınav ise 28 Temmuz Cuma 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 3’te yapılacak.

AV RUHSATI ALMAK İSTEYENLERE DUYURU…

İçişleri Bakanlığı, KKTC vatandaşlarının Av Ruhsatı Harcı Katkı Payı ve Karga Başı ücretini ödeyerek 31 Temmuz 2018 tarihine kadar geçerli olacak avcı ruhsatını tüm ilçe kaymakamlıklarından çıkarabileceklerini de açıkladı.

Yurt dışında ikamet eden KKTC vatandaşları da yakınları aracılığıyla kaymakamlıklara başvuru yapıp av ruhsatlarını yenileyebilecekler.