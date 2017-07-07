Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Temmuz 2017 Cuma 13:57

Avcı Eğitimi Almak İsteyenler 21 Temmuz’a Kadar Kaymakamlıklara Ve Avcı Eğitim Komisyonu’na Başvurabilecek

İçişleri Bakanlığı Merkezi Av komisyonu, avcı eğitimlerinin 27-28 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, KKTC vatandaşlarının Av Ruhsatı Harcı Katkı Payı ve Karga Başı ücretini ödeyerek 31 Temmuz 2018 tarihine kadar geçerli olacak avcı ruhsatını tüm ilçe kaymakamlıklarından çıkarabileceklerini de bildirdi.

Avcı Eğitimi Almak İsteyenler 21 Temmuz'a Kadar Kaymakamlıklara Ve Avcı Eğitim Komisyonu'na Başvurabilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

YENİ AV RUHSATLARI İÇİN KAYMAKAMLIKLARA BAŞVURU YAPILABİLECEK

 İçişleri Bakanlığı Merkezi Av komisyonu, avcı eğitimlerinin 27-28 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Merkezi Av Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, eğitim almak isteyenler en geç 21 Temmuz’a kadar kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na başvurmaları gerekiyor.

Öğrenci avcı adayı ve avcı adayları dilekçeleriyle birlikte  kimlik kartı fotokopisi, av ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kurulundan alınacak rapor,  iki vesikalık resim, Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi ile başvuru yapabilecek.

Öğrenci avcı adaylığı 18 yaşını doldurmuş 22 yaşından gün almamış olanları, avcı adaylarıysa 21 yaşını doldurmuş olanları kapsıyor.

Eğitimler, 27 Temmuz Perşembe günü saat 08.30’da, sınav ise 28 Temmuz Cuma 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 3’te yapılacak.

AV RUHSATI ALMAK İSTEYENLERE DUYURU…

İçişleri Bakanlığı, KKTC vatandaşlarının Av Ruhsatı Harcı Katkı Payı ve Karga Başı ücretini ödeyerek 31 Temmuz 2018 tarihine kadar geçerli olacak avcı ruhsatını tüm ilçe kaymakamlıklarından çıkarabileceklerini de açıkladı.

Yurt dışında ikamet eden KKTC vatandaşları da yakınları aracılığıyla kaymakamlıklara başvuru yapıp av ruhsatlarını yenileyebilecekler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku