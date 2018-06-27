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Avcı Adaylarına Eğitim verilecek!

Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği, yeni avcı olacak kişilere yönelik 2018 yılı birinci eğitim dönemi çerçevesinde, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde eğitim verileceği duyuruldu.

Avcı Adaylarına Eğitim verilecek!

Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği, yeni avcı olacak kişilere yönelik 2018 yılı birinci eğitim dönemi çerçevesinde, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde eğitim verileceği duyuruldu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:23
Avcı Adaylarına Eğitim verilecek!

Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği, yeni avcı olacak kişilere yönelik 2018 yılı birinci eğitim dönemi çerçevesinde, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde eğitim verileceği duyuruldu.
İçişleri BakanlığıMerkezi Av Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, verilecek eğitim sonunda yapılacak sınavda başarı gösterenlerden 21 yaşını doldurmuş kişilere "Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi" ile 18-21 yaş arasındaki kişilere de " Öğrenci Av Belgesi" verilecek.
Açıklama şöyle:
“Öğrenci Avcı Adayı ve Avcı Adayı Kişiler Dilekçeleri ile birlikte;
1. Kimlik Kartı Fotokopisi
2. Av Ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’ndan alınacak rapor. (Ruh Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak- Burun- Boğaz Hastalıkları Ortopedi ve Nöroloji (Epilepsi) Uzmanlarından alınacak ve Avcılık Yapmaya Uygundur ibaresi yer alacaktır.)
3. İki adet vesikalık resim
4. Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi ile;
5. Avcı Adayı ile Öğrenci Avcı Adayı kişiler; 26 Temmuz 2018 tarihine kadar Kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na (Avcılık Federasyonu Binası) müracaat etmeleri gerekmektedir.
Not: Öğrenci Avcı Adayı: 18 yaşını doldurmuş, 22 yaşından gün almamış kişi
Avcı Adayı : 21 yaşını doldurmuş kişi
(Eksik evraklı müracaatlar işleme konulmayacaktır.)
Eğitim Yeri ve Zamanı:
28 Temmuz Cumartesi günü saat 08:00’de Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon: 4
Sınav Yeri ve Zamanı:
29 Temmuz Pazar günü saat 09:00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon: 3”
“AV RUHSATLARI”
Öte yandan 18/2009 Sayılı Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası tahtında yeni av sezonu için avcılık faaliyeti ile ilgili av ruhsatı almak isteyen KKTC vatandaşlarının; Av Ruhsatı Harcı Katkı Payı ve Karga Başı ücretini ödeyerek 31 Temmuz 2019 tarihine kadar geçerli olacak Av Ruhsatını tüm İlçe Kaymakamlıklarından çıkarabilecekleri belirtildi.
Yurt dışında ikamet eden KKTC vatandaşları yakınları aracılığı ile kaymakamlıklara başvuru yapıp av ruhsatlarını yenileyebilecek.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 13:31
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