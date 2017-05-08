Atun;”Ekonomik Açılım İçin İşbirliğine Hazırız”



Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, küreselleşen dünyada yeni pazarlar ve yeni kapılar için Kıbrıs Türk sanayicisi ve yatırımcısının her türlü fırsatı değerlendirme arzusunda olduğunu, bakanlık olarak ta bu yönde arzusu olan işletmelerin yanında olduklarını söyledi.Bakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Okan Oktay Başkanlığındaki Kocaeli Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerini bugün bakanlıkta kabul ederek bir süre görüştü.Kabulde konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Okan Oktay, “oda olarak yurt dışında işbirliği fırsatları aramak adına bazı komşu ülkelere ziyaretler başlattık, bu kampsamda da İtalya’dan sonra kardeş ülke diye adlandırdığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldik. Burada olası işbirliği ve yatırım alanlarını inceliyoruz. Ülkemize döndükten sonra KKTC’deki iş alanları ve yatırım yapılabilecek alanlar hakkında üyelerimize bilgi aktaracağız” dedi.Bakan Atun’da kabulde yaptığı konuşmada KKTC’nin son yıllarda hızla gelişmekte olduğunu özellikle Turizm ve Eğitim noktasında iki sektörün hızla öne çıktığı söyledi. Atun” bugün yılda 4 milyon yolcu hareketliliği olan bir havaalanı ve yılda bir milyonu geçen turist konaklaması ve sayısı 100 binlere gelen üniversite öğrencisi ile KKTC önemli bir Pazar haline gelmiştir. Bizim sanayicimiz ve üreticimiz sadece ada içinde değil artık yeni pazarlarda da vardır.Küreselleşen bu dünyada Kıbrıs Türkü olarak yerimizi almak arzusundayız. İşte bu bağlamda ekonomik işbirliklerine hazırız. Bakanlık olarak üreticimizi destekliyoruz. Sadece verdiğimiz kredilerle değil yurt dışı pazarlar yaratma noktasında da desteğimiz var” dedi.Bakan Atun, “10/11 Mayıs Tarihleri arasında bu yıl 2.’si düzenlenecek olan KOBİGEM Zirvesinde Türkiye’nin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ağırlayacağız. Bu zirveden de önemli sonuçlar çıkacağına ben yürekten inanıyorum ve bu vesile ile tüm ticaret ve sanayi kuruluşlarımızın temsilcilerini zirveye davet ediyorum “ dedi.