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08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:44

Atun, Kocaeli Ticaret Odası Heyetini Kabul Etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,&nbsp; yeni pazarlar ve yeni kapılar için Kıbrıs Türk sanayicisi ve yatırımcısının her türlü fırsatı değerlendirme arzusunda olduğunu, bakanlık olarak da bu yönde arzusu olan işletmelerin yanında olduklarını söyledi. Atun,&nbsp;10-11 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla yapılacak KOBİGEM Zirvesi’nden önemli sonuçlar çıkacağına inandığını da kaydetti.

Atun, Kocaeli Ticaret Odası Heyetini Kabul Etti
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“EKONOMİK AÇILIM İÇİN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

TÜRKİYE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ KKTC’YE GELİYOR

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,  yeni pazarlar ve yeni kapılar için Kıbrıs Türk sanayicisi ve yatırımcısının her türlü fırsatı değerlendirme arzusunda olduğunu, bakanlık olarak da bu yönde arzusu olan işletmelerin yanında olduklarını söyledi.

Bakanlık açıklamasına göre Atun, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Okan Oktay başkanlığındaki Kocaeli Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerini kabulünde, KKTC’nin son yıllarda hızla geliştiğini, özellikle turizm ve eğitim sektörlerinin hızla öne çıktığını söyledi.

Atun, şunları kaydetti:

“Bugün yılda 4 milyon yolcu hareketliliği olan bir havaalanı ve yılda bir milyonu geçen turist konaklaması ve sayısı 100 binlere gelen üniversite öğrencisi ile KKTC önemli bir pazar haline gelmiştir. Bizim sanayicimiz ve üreticimiz sadece ada içinde değil artık yeni pazarlarda da vardır.

Küreselleşen bu dünyada Kıbrıs Türkü olarak yerimizi almak arzusundayız. İşte bu bağlamda ekonomik işbirliklerine hazırız. Bakanlık olarak üreticimizi destekliyoruz. Sadece verdiğimiz kredilerle değil, yurt dışı pazarlar yaratma noktasında da desteğimiz var.”

Atun,  10-11 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla yapılacak KOBİGEM Zirvesi’nden önemli sonuçlar çıkacağına inandığını da söyledi.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Okan Oktay da, “Oda olarak yurt dışında işbirliği fırsatları aramak adına bazı komşu ülkelere ziyaretler başlattık. Bu kapsamda da İtalya’dan sonra kardeş ülke diye adlandırdığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldik. Burada olası işbirliği ve yatırım alanlarını inceliyoruz. Ülkemize döndükten sonra KKTC’deki iş alanları ve yatırım yapılabilecek alanlar hakkında üyelerimize bilgi aktaracağız” dedi.

(GUR) FOTOĞRAFLI

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