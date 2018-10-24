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Atun, Kaü’nün Konuğu Olacak

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, öğrencileri için sohbet seminerleri düzenliyor. Mesleğinde başarılı isimlerin öğrencilerle buluşturulacağı seminerin bu haftaki konuğu eski başbakanlardan Hakkı Atun olacak.Üniversiteden verilen bilgiye göre, “Fine Talks” adı verilen seminer kapsamında Atun öğrencilere yüksek mühendislik ve mimari konusundaki mesleki deneyimlerini aktaracak, soruları yanıtlayacak.Etkinlik, yarın saat 15.00’te, Arabahmet...

Atun, Kaü’nün Konuğu Olacak

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, öğrencileri için sohbet seminerleri düzenliyor. Mesleğinde başarılı isimlerin öğrencilerle buluşturulacağı seminerin bu haftaki konuğu eski başbakanlardan Hakkı Atun olacak.Üniversiteden verilen bilgiye göre, “Fine Talks” adı verilen seminer kapsamında Atun öğrencilere yüksek mühendislik ve mimari konusundaki mesleki deneyimlerini aktaracak, soruları yanıtlayacak.Etkinlik, yarın saat 15.00’te, Arabahmet...

24 Ekim 2018 Çarşamba 19:51
Atun, Kaü’nün Konuğu Olacak

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, öğrencileri için sohbet seminerleri düzenliyor. Mesleğinde başarılı isimlerin öğrencilerle buluşturulacağı seminerin bu haftaki konuğu eski başbakanlardan Hakkı Atun olacak.
Üniversiteden verilen bilgiye göre, “Fine Talks” adı verilen seminer kapsamında Atun öğrencilere yüksek mühendislik ve mimari konusundaki mesleki deneyimlerini aktaracak, soruları yanıtlayacak.
Etkinlik, yarın saat 15.00’te, Arabahmet Kültür Evi’nde, KAÜ’ye ait uygulama atölyesinde gerçekleşecek. İki haftada bir yapılacak seminerlere ilgi duyan herkese açık olacak.
(RÇ/HÖ)

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