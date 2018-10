Atun, UBP’nin 43. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Sunat Atun, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 43. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Sunat Atun açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Tam 43 yıldır ülkenin birliğine hizmet eden partimiz Ulusal Birlik Partisi, her geçen gün güçlenen ve yenilenen insan kaynaklarıyla ilelebet kurucusu olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin koruyucusu da olmaya devam edecektir. Ulusal Birlik Partisi, özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkının yaşadığı topraklara bağlı, üretken ve Anavatanıyla el ele her geçen gün daha da olgunlaşan yaşam sürecinin her aşamasında vazife kabul ettiği görevleri sorumlulukla gerçekleştirmiş köklü bir partidir. Bizler UBP'nin ülkemizin geleceğinin ve varlığının garantisi olmayı sürdürmesi için, güçlenen bir ekonomi ile birlikte halkımızın refahı için var gücümüzle çalışarak bize emanet edilen bayrağı genç nesillere teslim edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Partimizin 43. yılı hayırlı olsun, ülkemiz için kutlu ve mutlu olsun."