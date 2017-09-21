Atun, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyon Heyetini Kabul Eti

Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı için adada bulunan Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu heyeti, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı için adada bulunan Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu heyeti, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından kabul edildi.

Ziyarette konuk heyete, GİAD Başkanı Cemal Gülercan eşlik etti.

Kabulde konuşan Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Başkanı Erhan Özmen, turizm ile ilgili yeni trendleri paylaşmak üzere KKTC’de çalıştay düzenlediklerini belirtti.

KKTC gibi birçok ada ülkesinin gayri safi milli hasılaları ve o ülkelerdeki refahın nasıl yükseldiğini araştırdıklarını belirten Özemen, tüm bunların görüşüleceğini söyledi.

Özmen, turizm potansiyeli çok yüksek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm pastasından daha fazla pay almasını arzu ettiklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkanı Cemal Gülercan da kabulde, ülkenin geleceği için çok önemli bir projeye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gülercan, turizmle ilgili çevreleri çalıştaya katılmaya davet etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, KKTC’nin 7 yıldır kesintisiz büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Ülkeye 2009 yılında 350 bin turist gelirken bugün 1.5 milyona yaklaştığını ve yıllık 4.2 milyon yolcu hareketi olduğunu; 100 Milyon TL’nin altında olan ihracatın ise 300 Milyon TL’ye yaklaştığını anlatan Atun, “Bütün bunlar planlı hareket etmenin, ekonomiyi planlı yönetmenin sağladığı kazanımlardır” dedi.

Türkiye’nin KKTC’ye güçlü desteği bulunduğuna dikkat çeken Atun, “bu yıl bütçe açığının tarihe gömüldüğünü” söyledi.

Atun, KKTC’nin anavatan Türkiye’den aldığı güçle kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline geldiğini belirtti.