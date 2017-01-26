Atun: “Türk Lirası’na Güvenmeye Devam Etmeliyiz ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, kur dalgalanmalarına rağmen vatandaşların Türk Lirası'na güvenmeye devam etmelerini istedi. Bakan Atun “gelirimiz hangi para birimindeyse aynı para biriminde borçlanmalıyız” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez UKÜ bünyesinde, Çevik Uraz Binası’nda kurulan Finans Laboratuvarı’nın açılışı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, yeni hizmete açılan Finans Laboratuvarı’nın ülkeye, üniversiteye ve öğrencilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Atun; “Küresel bir köy haline gelen dünyamızda bu dünyada sadece iletişim araçları ile birbirimize bağlı değiliz. Artık ekonomilerde birbirleri ile etkileşim halinde. Bunları yakından takip edip buna göre vizyon oluşturmak zorundayız” dedi.

“DÖVİZDEKİ DALGALANMALAR”

Bakan Atun son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Atun; “Haftalardır kurlarda hareketlenmeler meydana geldi. Artık küresel sistemde enflasyon faiz ve petrol gibi üç ana etken birlikte hareket ediyor. Bunların birlikte hareket etmesi ülke ekonomileri de yakından etkiliyor. Bütün bu dalgalanmaların üçünün arasında ki etkileşimi ekonomistlerin nasıl yorumladığı önemli” diye konuştu.

Bakan Atun kurun dalgalanmasıyla birlikte dünyada merak edilen sorunun; “mükemmel kurun ne kadar olması gerektiğiyle” ilgili tartışmalara da atıfta bulundu. Bakan Atun şöyle devam etti: “Algı ve beklentiler ülkelerin ekonomilerini şekillendiriyor. Acaba mükemmel kur diye bir kavram var mı? Örneğin Kıbrıs’ta yaygın olarak kullanılan Sterlin. Ama gelin İngiltere’ye bakıyorum işsizlik felaket boyutta. Bugün AB ülkelerinde işsizlik yüzde 20 civarında. Bizde bu yüzde 8.7’ lerde. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerde ortalamalarda gönüllü işsizliğin 4,6 civarında olduğunu görüyoruz. Reel olarak baktığımızda ülkemizde işsizlik yüzde 4’lere yakın. Avrupa Birliği nominal kur değeri 4 TL lira civarında görülen para birimleri güçlü gibi gözükse de o ülkelerde ekonomik olarak çok daha büyük başka sıkıntılar var. Dolar kullanılan bir ABD ekonomisi ile Euro kullanılan AB üyesi ülkelerin makro ekonomik uygulamaları ayrışmış durumda.”

Bakan Atun kur dalgalanmalarına rağmen vatandaşların Türk Lirasında güvenmeye devam etmelerini istedi. Atun şunları kaydetti:

“AB merkez bankası bir taraftan faizleri indirip mümkün olduğunca genişlemeye politikaları yani bolluk para uygulama yönüne giderken bir bakıyoruz ABD Merkez Bankası son 6 aydır bütün dünyayı faiz artışına hazırladı. En sonunda aralık ayında faiz artışı yaptı bütün kurları etkiledi bu süreçte Türk Lirası her şeye rağmen en az etkilenen oldu. Gelirimiz hangi para biriminde ise borcumuz da aynı para biriminde olmalı. Bu riskleri görüp ona göre hareket etmek lazım. Ülkemize ve paramıza güvenip yatırımları yapmaya devam edelim. Kaçınılması gereken en önemli konu lüks tüketim gayesi ile borçlanmamaktır” dedi.

Atun şunları söyledi; “ümit ediyorum bu merkezin daha kaliteli verileri ile iyi ölçümler yapabiliriz. Özel sektör ile üniversitelerin işbirliği önemli. Bizde KOBİGEM’in yapmış olduğu destekler çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KOBİGEM destekleri son 7 yılda, 10 milyar Türk Lirası olan GSMH’nın yüzde 10’u olan 1 milyar Türk Lirasıyla, Anavatan Türkiye’nin verdiği katkılar ile esnaf ve Kobilere önemli finansal destekler sağladı. GSMH’nin yüzde 10’una denk gelen bir desteği; toplamda 1 milyar Türk lirasını ekonomiye kazandırdık kredilerle. Kobi destek esnaf destek, gelişim süreçleri ekonomide bu tür kaldıraçlarla ekonomiye yaptığımız desteklerin önemini üniversitelerimizle paylaşmaya hazırız. Biz de de önemli veriler birikti bunları bilimin hizmetine vermeye hazır olduğumuzu da bildirmek isterim.”

Konuşmaların ardından Türkiye İş Bankası ve UKÜ yetkilileriyle birlikte kurulan Finans Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.