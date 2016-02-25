Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Atun, Tesk Heyetini Kabul Etti

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, suyun bugüne kadar KKTC’nin gerçekleştirdiği en büyük özelleştirme projesi olduğunu; suyun dağıtımının özel veya belediyeler tarafından yapılması konusununsa teferruat olduğunu söyledi.

Atun, Tesk Heyetini Kabul Etti

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, suyun bugüne kadar KKTC’nin gerçekleştirdiği en büyük özelleştirme projesi olduğunu; suyun dağıtımının özel veya belediyeler tarafından yapılması konusununsa teferruat olduğunu söyledi.

25 Şubat 2016 Perşembe 12:00
Atun, Tesk Heyetini Kabul Etti
banner238

ATUN: “SU BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK ÖZELLEŞTİRME PROJEMİZ”

 Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, suyun bugüne kadar KKTC’nin gerçekleştirdiği en büyük özelleştirme projesi olduğunu; suyun dağıtımının özel veya belediyeler tarafından yapılması konusununsa teferruat olduğunu söyledi.

Sunat Atun, Bendevi Palandöken başkanlığındaki Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Palandöken, Konfederasyonun tarihçesi ve çalışmaları hakkından Bakan Atun’a bilgi verdi.

VATANDAŞLIK KONUSU

Palandöken, kardeş ülke olarak TC-KKTC arası diyaloğun ve ticaretin gelişimi için çalışmalar yapıp, eğitim ve mesleki eğitime ağırlık verileceğini ifade etti.

KKTC’de Türkiye kökenli 20 bin kişinin vatandaşlık beklediğini ileri süren Palandöken, yaşam kalitesinin artması, iş güvencesi ve issizliğin önlenmesi açısından vatandaşlığın önemli olduğunu savundu ve Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı’yla yapılacak görüşmelerinde bu konuyu yeniden dile getireceklerini söyledi.

ATUN

Bakan Atun da kabulde yaptığı konuşmada, ülkelerin siyasi ve ekonomik işbirlikleri yanında örgüt ve kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerinin önemine işaret ederek, Bakanlık olarak iki ülke esnaf ve zanaatkar odalarının yapacağı çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.

Türkiye’de meydana gelen bombalı terör saldırısını da kınayan Bakan Atun, terörle bugüne kadar hiçbir sorunun çözülmediğini ve TC’nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

KKTC-TC arasında su konusunun artık imza noktasına geldiğini de kaydeden Atun, bugüne kadar su için yapılan yatırımların 2 milyon TL’yi aştığını ve artık son noktaya gelindiğini belirtti.

“BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK ÖZELLEŞTİRME PROJEMİZ”

Suyun bugüne kadar KKTC’nin gerçekleştirdiği en büyük özelleştirme projesi olduğunu kaydeden Atun, suyun dağıtımının özel veya belediyeler tarafından yapılması konusununsa teferruat olduğunu söyledi.

“KOBİ ZİRVESİ PLANLIYORUZ”

Sunat Atun, KKTC’de bir KOBİ zirvesi planladıklarını ve zirveye TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katılacağını kaydetti.

Atun “Birlikte kurduğumuz devleti birlikte ileriye götürüyoruz” diyerek, Türkiye’nin, KKTC’ye eşdeğer devlet muamelesi yapan, devletin eş makamları arasındaki anlaşmalara imza koyan yegâne devlet olduğunu da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
AtunTesk Heyetini Kabul Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim