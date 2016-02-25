Atun, Tesk Heyetini Kabul Etti

ATUN: “SU BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK ÖZELLEŞTİRME PROJEMİZ”

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, suyun bugüne kadar KKTC’nin gerçekleştirdiği en büyük özelleştirme projesi olduğunu; suyun dağıtımının özel veya belediyeler tarafından yapılması konusununsa teferruat olduğunu söyledi.

Sunat Atun, Bendevi Palandöken başkanlığındaki Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Palandöken, Konfederasyonun tarihçesi ve çalışmaları hakkından Bakan Atun’a bilgi verdi.

VATANDAŞLIK KONUSU

Palandöken, kardeş ülke olarak TC-KKTC arası diyaloğun ve ticaretin gelişimi için çalışmalar yapıp, eğitim ve mesleki eğitime ağırlık verileceğini ifade etti.

KKTC’de Türkiye kökenli 20 bin kişinin vatandaşlık beklediğini ileri süren Palandöken, yaşam kalitesinin artması, iş güvencesi ve issizliğin önlenmesi açısından vatandaşlığın önemli olduğunu savundu ve Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı’yla yapılacak görüşmelerinde bu konuyu yeniden dile getireceklerini söyledi.

ATUN

Bakan Atun da kabulde yaptığı konuşmada, ülkelerin siyasi ve ekonomik işbirlikleri yanında örgüt ve kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerinin önemine işaret ederek, Bakanlık olarak iki ülke esnaf ve zanaatkar odalarının yapacağı çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.

Türkiye’de meydana gelen bombalı terör saldırısını da kınayan Bakan Atun, terörle bugüne kadar hiçbir sorunun çözülmediğini ve TC’nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

KKTC-TC arasında su konusunun artık imza noktasına geldiğini de kaydeden Atun, bugüne kadar su için yapılan yatırımların 2 milyon TL’yi aştığını ve artık son noktaya gelindiğini belirtti.

“BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK ÖZELLEŞTİRME PROJEMİZ”

Suyun bugüne kadar KKTC’nin gerçekleştirdiği en büyük özelleştirme projesi olduğunu kaydeden Atun, suyun dağıtımının özel veya belediyeler tarafından yapılması konusununsa teferruat olduğunu söyledi.

“KOBİ ZİRVESİ PLANLIYORUZ”

Sunat Atun, KKTC’de bir KOBİ zirvesi planladıklarını ve zirveye TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katılacağını kaydetti.

Atun “Birlikte kurduğumuz devleti birlikte ileriye götürüyoruz” diyerek, Türkiye’nin, KKTC’ye eşdeğer devlet muamelesi yapan, devletin eş makamları arasındaki anlaşmalara imza koyan yegâne devlet olduğunu da sözlerine ekledi.