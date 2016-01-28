Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Atun: “Su, Kıbrıs Türk Sermayesine Stratejik Kazanımlar Sağlayacak”

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Türkiye’den gelen suyun yerli iş insanlarının yönetiminde gerek çözüm sonrası, gerekse devamındaki birçok büyük projede Kıbrıs Türk sermayesine stratejik kazanımalar sağlayacağını söyledi.

Atun: “Su, Kıbrıs Türk Sermayesine Stratejik Kazanımlar Sağlayacak”

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Türkiye’den gelen suyun yerli iş insanlarının yönetiminde gerek çözüm sonrası, gerekse devamındaki birçok büyük projede Kıbrıs Türk sermayesine stratejik kazanımalar sağlayacağını söyledi.

28 Ocak 2016 Perşembe 16:53
Atun: “Su, Kıbrıs Türk Sermayesine Stratejik Kazanımlar Sağlayacak”
banner238

ATUN: “SU, KIBRIS TÜRK SERMAYESİNE STRATEJİK KAZANIMLAR SAĞLAYACAK”

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Türkiye’den gelen suyun yerli iş insanlarının yönetiminde gerek çözüm sonrası, gerekse devamındaki birçok büyük projede Kıbrıs Türk sermayesine stratejik kazanımalar sağlayacağını söyledi.

Kıbrıs Türk sermayesine çok büyük katkı sağlayacak suyun, özel sektör tarafından dağıtımı ve devletin sorumluluğunun en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini söyleyen Atun, suyun adaya ekonomik olarak getirisinin de önemli olacağını düşündüğünü kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, bugün bir kabulü sırasında yaptığı açıklamada, adaya gelecek suyun ticaretin gelişmesi, kalkınması ve ekonominin büyümesine çok önemli olanaklar sağlayacağını belirtti.

“DAR ALANDAN BAKIP POTANSİYELİ GÖZDEN KAÇIRMAMAK GEREK”

Atun, su konusuna sadece dar bir alanda bakarak; bu büyük projenin taşıdığı potansiyeli gözden kaçırmamak gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununda muhtemel bir çözümle beraber suyun Kıbrıs Türk tarafına sağlayacağı stratejik avantajları olduğunu söyleyen Atun, adanın gelen suyla canlanacağını ve tüm sektörlerde üretimin artarak ekonominin daha da büyümesine katkı sağlanacağını belirtti.

Sunat Atun, “Muhtemel bir çözümle birlikte adanın tamamının kullanımına verilecek olan suyun, Kıbrıs Türk iş insanının kontrolünde olmasının önemi ve getireceği avantajlar vardır” diyerek, bir an önce su kullanımına başlanması gerektiğini vurguladı.

Atun ayrıca, ada dışında da projelerin gerçekleştirilebileceği ve bu projenin merkezinde önemli bir stratejik unsur olan su dağıtımının Kıbrıs Türk insanına önemli bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

“GÜZELYALI’DAN İTİBAREN ÖZEL ŞİRKET”

Güzelyalı’dan itibaren suyun dağıtım, tahsilat ve kontrolünün özel şirket tarafından yapılacağını dile getiren Atun, dağıtım yapmak için Kıbrıs Türk iş insanının gerekli bilgi, donanım ve potansiyele sahip olduğunu söyledi.


..................





..................................................

Anahtar Kelimeler:
ATUN: “SUKIBRIS TÜRK SERMAYESİNE STRATEJİK KAZANIMLAR SAĞLAYACAK”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim