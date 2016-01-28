Atun: “Su, Kıbrıs Türk Sermayesine Stratejik Kazanımlar Sağlayacak”

ATUN: “SU, KIBRIS TÜRK SERMAYESİNE STRATEJİK KAZANIMLAR SAĞLAYACAK”

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Türkiye’den gelen suyun yerli iş insanlarının yönetiminde gerek çözüm sonrası, gerekse devamındaki birçok büyük projede Kıbrıs Türk sermayesine stratejik kazanımalar sağlayacağını söyledi.

Kıbrıs Türk sermayesine çok büyük katkı sağlayacak suyun, özel sektör tarafından dağıtımı ve devletin sorumluluğunun en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini söyleyen Atun, suyun adaya ekonomik olarak getirisinin de önemli olacağını düşündüğünü kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, bugün bir kabulü sırasında yaptığı açıklamada, adaya gelecek suyun ticaretin gelişmesi, kalkınması ve ekonominin büyümesine çok önemli olanaklar sağlayacağını belirtti.

“DAR ALANDAN BAKIP POTANSİYELİ GÖZDEN KAÇIRMAMAK GEREK”

Atun, su konusuna sadece dar bir alanda bakarak; bu büyük projenin taşıdığı potansiyeli gözden kaçırmamak gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununda muhtemel bir çözümle beraber suyun Kıbrıs Türk tarafına sağlayacağı stratejik avantajları olduğunu söyleyen Atun, adanın gelen suyla canlanacağını ve tüm sektörlerde üretimin artarak ekonominin daha da büyümesine katkı sağlanacağını belirtti.

Sunat Atun, “Muhtemel bir çözümle birlikte adanın tamamının kullanımına verilecek olan suyun, Kıbrıs Türk iş insanının kontrolünde olmasının önemi ve getireceği avantajlar vardır” diyerek, bir an önce su kullanımına başlanması gerektiğini vurguladı.

Atun ayrıca, ada dışında da projelerin gerçekleştirilebileceği ve bu projenin merkezinde önemli bir stratejik unsur olan su dağıtımının Kıbrıs Türk insanına önemli bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

“GÜZELYALI’DAN İTİBAREN ÖZEL ŞİRKET”

Güzelyalı’dan itibaren suyun dağıtım, tahsilat ve kontrolünün özel şirket tarafından yapılacağını dile getiren Atun, dağıtım yapmak için Kıbrıs Türk iş insanının gerekli bilgi, donanım ve potansiyele sahip olduğunu söyledi.





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