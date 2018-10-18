Atun: “Seçilirsem UBP’yi iktidara taşıyacağım”

UBP Gazimağusa Milletvekili ve Genel Başkan adayı Sunat Atun, genel başkan seçilmesi halinde partisini yeniden iktidara taşıyacağını söyledi.

Partide gençlerin ve kadınların yeteri kadar değer görmediğini savunan Atun, gençlerin ve kadınların daha etkin görevler alması için gerekli görevlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

UBP’nin çok büyük ve köklü bir parti olduğuna da dikkat çeken Atun, kendisinin hükümette yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu belirtti.

Ülke gündeminde dahi olmayan “kabloyla elektrik” ve “doğal gaz” projelerini kendi döneminde gündeme getirerek çok önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Atun, şu andaki hükümetin bu projelerde adım dahi atamadığını savundu.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Kanat T’de Serhat İncirli’nin konuğu olan Sunat Atun, genel başkanlığa aday olma sürecini anlatarak, hükümetin icraatlarını eleştirdi.

“GENÇLERİN VE KADINLARIN PARTİDEKİ GÖREVLERİ DEĞİŞECEK”

“UBP’de genç demek, mitinglerde bayrak sallayan, toplantılarda sandalye dizen kişi olarak görülüyor” diyen Atun, bu algının ortadan silinmesi gerektiğine değindi ve gençlerin partideki görevlerinin değişeceğini söyledi.

UBP’li kadınların da partide yeteri kadar değer görmediğini belirten Atun, daha etkin bir şekilde çalışılarak kadınların da ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

“BİZİ ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE YAPTIKLARINA BAKSINLAR”

Meclis’teki nisap sorunun sorulması üzerine, Atun, “Bizi eleştiren milletvekilleri, geçmişte yaptıklarına baksınlar. UBP nisabı toplamakta bir vekil dahi eksildiğinde, nasıl dışarı çıktıklarını hatırlıyorum” sözlerini kullandı.

“FİYAT DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI LAZIM”

Hükümetin akaryakıta 8 ile 10 kuruş arası ek vergi uyguladığını kaydeden Atun, “Dolarda ciddi düşüş oldu ve yeniden fiyat değerlendirme yapılması lazım. Umarım ki ilk ayarlamada fiyatlar düşer” dedi.

“HÜKÜMET 8 AYI BOŞA HARCADI”

Ekonomik bunalım döneminde Türkiye’nin yaptığı icraatları anlatan Atun, “Türkiye Cumhuriyeti’nde yetkililer sürece liderlik ediyor. Bizim ise hükümet her şeyi son dakikaya bıraktı. Geçen sekiz ay boşa tüketildi. Fiyatların gerileyebilmesi için maliyetlerin düşmesi lazım. Elektrik fiyatları düşmeyecek çünkü elektrik yönetim kurulu yüzde 18’lik zam talep ediyor. Bu zammın yapılmak istenmesinin temel nedeni, geçmişte yapılan yanlış borçlanmadı. Böyle giderse fakirleşme başlayacaktır” şeklinde konuştu.

“HALKIN İRADESİNE KARŞI GELİNDİ”

Halkın seçimlerde UBP’yi lider parti yaptığını dile getiren Atun, “Halk, hükümetteki 4 partiden 3’üne ‘hükümeti sen kurma’ dedi fakat onlar iradeye karşı geldi” sözlerini kullandı ve “Halk, CTP’nin vekil sayısını 21’den 12’ye, DP’ninkini 12’den 3’e indirdi, TDP’yi ise olduğu yerde tuttu” diyerek, UBP’nin iktidara yılsonunda gelebileceği görüşünü ifade etti.

“YURTDIŞINDAN DESTEK ALINMASI GEREK”

Ülkede kriminal suçların arttığına değinen Atun, “Bilimsel verilerden ve yetkili kişilerin çalışmalarından faydalanılması lazım. Yurtdışından destek alınması gerek. Türkiye Cumhuriyeti, bu alanda çok bilinçli bir devlettir” dedi.

“SAKİN VE EFENDİLİK ÇERÇEVESİNDE BİR SEÇİM SÜRECİ GEÇİYOR”

Partideki seçim sürecinin “Sakin ve efendilik” çerçevesinde geçtiğini belirten Atun, “Biz 2012’de kötü seçim sürecine tanık olduk. Kavga ile insanları kutuplaştırmanın UBP’ye faydası yoktur. Umarım kurultayla birlikte, parti daha çok güçlenir ve bu kurultaydan sonra daha iyi çıkarız” şeklinde konuştu.

“BAŞKAN TABANDAKİ DESTEĞİNİ KAYBETTİ”

Neden başkan olduğu sorusunu da cevaplayan Atun, UBP Genel Başkanı’nın, tabandaki desteğini kaybettiğini savundu ve bu nedenle genel başkan adayı olduğunu kaydetti.

Seçim döneminde sol partilerin manifestolarını UBP manifestolarına benzeten Atun, partilerin “serbest piyasa, özel sektöre yatırım” gibi pazarlardan bahsettiğini söyleyerek, bunu ideoloji değişimine bağladı.

“TÜRKİYE’DEN, KIBRIS TÜRKÜ’NE HERHANGİ BİR ZARAR GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türkü’ne zarar vermesinin söz konusu olmadığını dile getiren Atun, “Türkiye, KKTC’ye karşılık beklemeden maddi ve manevi destek veriyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerinden de bahseden Atun, “Anavatanımız ile iyi ilişkilerimiz var. Kendimi rahat hissediyorum çünkü çalışmalar ve projeler sunulurken samimiyiz. Girişilen uygulamalarda kararlı ve tutarlı olmamız da, TC yetkililerinin güvenini kazanmamız için yeterli unsurlardı” şeklinde konuştu.

Mevcut hükümet ile TC yetkilileri arasında sağlıklı bir ilişki olmadığını söyleyen Atun, bunu hükümetin plansızlığına bağlayarak, “Temaslarda bulunmazsanız, ilişkileriniz iyi olmaz. 8 aylık süreçte TC ile daha temas yapmamış bakanlarımız var” dedi.