Atun, partililere çağrı yaptı: “Kurultayla ilgili ankete itibar etmeyin“

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa milletvekili ve Genel Başkan Adayı Sunat Atun, UBP kurultayına yönelik anketlerin sonuçlarını hayretle takip ettiğini kaydederek, partililere “Anket sonuçlarına itibar etmeyin” diye seslendi.

Atun,“Belli ki birileri bizden çok korktu. Amaç, algı operasyonlarıyla Sunat Atun’u durdurmak ” dedi.

Sunat Atun, yazılı açıklamayla UBP kurultayına yönelik yapılan ve sonuçları açıklanan anketleri değerlendirerek, “Gerçek anket sandıktır. Hiç kimse UBP tabanının iradesini ipotek altına alamayacak” ifadelerine yer verdi.

Atun şunları kaydetti:

“UBP kurultayı ile alakalı yayınlanan anketleri biz de birçok insan gibi hayretle takip ediyoruz. Her zaman ifade ettiğim üzere gerçek anket sandıktır. Belli ki birileri bizden çok korktu ve amaç algı operasyonları ile Sunat Atun’u durdurmak. Buradan bu yolu bizimle yürüyen tüm partililerimize seslenmek istiyorum: Hiç kimse UBP tabanının hür iradesini ipotek altına alamayacaktır. İstedikleri kadar anket yayınlasınlar, hiçbir şey Allah’ın izniyle ne bizi, ne de bizi bağrına basan partililerimizi durduramayacaktır…