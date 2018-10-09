banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96851
ALTIN
234.017
DOLAR
6.1207
STERLİN
8.0220
EURO
7.0281
Pazarlayıp, pazarlayıp cebe attı
PAZARLAYIP, PAZARLAYIP CEBE ATTI
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Sürücülerin Dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
140 bin TL'lik vurgun
140 BİN TL'LİK VURGUN
banner282

Atun: “Meclis’teki Aritmetik Halkın İradesini Temsil Etmiyor”

Atun: “Meclis’teki Aritmetik Halkın İradesini Temsil Etmiyor”

09 Ekim 2018 Salı 10:26
Atun: “Meclis’teki Aritmetik Halkın İradesini Temsil Etmiyor”

UBP GENEL BAŞKAN ADAYI VE GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ ATUN HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ
 

UBP Genel Başkan adayı ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Meclis'teki aritmetiğin halkın iradesini temsil etmediği endişesi taşıdığını söyledi. 

Sunat Atun Kampanya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkan adayı ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, hükümete “önünüzü görmeniz gerekir” uyarısı yaparak, bütçe açığının 83 milyon TL olduğunu ve artması halinde ülkeyi daha büyük tehlikelerin beklediğini söyledi.

UBP Genel Başkan adayı ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, konuk olduğu bir TV programında kendisine sorulan soruları yanıtladı.

“DEVLET MÜKELLEFİYETLERİ ÖDEYEMEZ HALE GELDİ”

Hükümeti, devletin mükellefiyetlerini ödeyemez duruma gelmekle suçlayan Atun, “Türkiye ile görüşme sonrasında tünelde ışık göremedik” diyenlerin görevi bırakıp derhal gitmesi gerektiğini savundu.

Hükümetin, vatandaşlarını karamsarlığa ittiğini dile getiren Atun ayrıca, KKTC’de nerede ağlayacağını bilmeyen bir başbakanla karşı karşıya olduklarını ve 8 ayda hiçbir icraat yapılmadığını iddia etti. 

“MEVCUT HÜKÜMETİN YOL HARİTASI YOK”

Kendisinin hükümette olduğu 7 yıllık döneminde de ekonomik sıkıntılar yaşandığını anımsatan Sunat Atun, yatırımcıları destekleyip, teşvik eden bir politika izlediklerini kaydetti.
 

Şu anki hükümetin yol haritasının dahi olmadığını öne süren Atun, Meclis’teki aritmetiğin halkın iradesini yansıtmadığı endişesini ifade etti.


“HÜKÜMET FIRSATÇILIK YAPIYOR”

Akaryakıta gelen artışı fırsat bilip, 10 kuruş daha artış yapan hükümet yetkililerini de eleştiren Atun, hükümeti fırsatçılık yapmakla suçladı.
 
“ELEKTRİK FİYATLARI YANLIŞ POLİTİKALAR SONUCU ARTTI”

Elektrik fiyatlarının yanlış politikalar sonucunda yükselmeye devam ettiğini ifade eden Atun, Dolar cinsi para borçlanıldığı için fiyatların arttığına işaret ederek, devletin zarara uğratıldığını söyledi. 

“PARTİME HİZMET ETMEKTEN ASLA KAÇMADIM”

UBP’ye hizmet etmekten asla kaçmadığını söyleyen Atun, partinin kötü zamanlarında bile gece-gündüz çalışıp, faaliyetler içinde bulunduğunu ve görevden asla kaçmadığını vurguladı. 

Son Güncelleme: 09.10.2018 13:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı’ndan İptal Edilen Yurttaşlıklara İlişkin Davalar Konusunda Açıklama
İçişleri Bakanlığı’ndan İptal Edilen Yurttaşlıklara İlişkin Davalar Konusunda Açıklama
Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması
Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanığı’ndan Sosyal Medya Paylaşımları İçin Çağrı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanığı’ndan Sosyal Medya Paylaşımları İçin Çağrı
Tarım Bakanlığı, Alemdağ Gıda’nın Faaliyetlerinin Durdurulduğunu Açıkladı
Tarım Bakanlığı, Alemdağ Gıda’nın Faaliyetlerinin Durdurulduğunu Açıkladı
Hür-iş Federasyonu Ve Bağlı Sendikalar Yarın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Eylem Yapacak
Hür-iş Federasyonu Ve Bağlı Sendikalar Yarın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Eylem Yapacak
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Akıncı: “Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Anastasiadis’le Bir Araya Gelmeyi Arzu Ediyorum“
Akıncı: “Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Anastasiadis’le Bir Araya Gelmeyi Arzu Ediyorum“
Lefkoşa Surlariçi’nde Araç Yayaya Çarptı
Lefkoşa Surlariçi’nde Araç Yayaya Çarptı
Denktaş: “2019 Bütçesinin Adı Çok Açık Bütçe”
Denktaş: “2019 Bütçesinin Adı Çok Açık Bütçe”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim