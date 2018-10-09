Atun: “Meclis’teki Aritmetik Halkın İradesini Temsil Etmiyor”

UBP GENEL BAŞKAN ADAYI VE GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ ATUN HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ



UBP Genel Başkan adayı ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Meclis'teki aritmetiğin halkın iradesini temsil etmediği endişesi taşıdığını söyledi.

Sunat Atun Kampanya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkan adayı ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, hükümete “önünüzü görmeniz gerekir” uyarısı yaparak, bütçe açığının 83 milyon TL olduğunu ve artması halinde ülkeyi daha büyük tehlikelerin beklediğini söyledi.



UBP Genel Başkan adayı ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, konuk olduğu bir TV programında kendisine sorulan soruları yanıtladı.



“DEVLET MÜKELLEFİYETLERİ ÖDEYEMEZ HALE GELDİ”



Hükümeti, devletin mükellefiyetlerini ödeyemez duruma gelmekle suçlayan Atun, “Türkiye ile görüşme sonrasında tünelde ışık göremedik” diyenlerin görevi bırakıp derhal gitmesi gerektiğini savundu.



Hükümetin, vatandaşlarını karamsarlığa ittiğini dile getiren Atun ayrıca, KKTC’de nerede ağlayacağını bilmeyen bir başbakanla karşı karşıya olduklarını ve 8 ayda hiçbir icraat yapılmadığını iddia etti.



“MEVCUT HÜKÜMETİN YOL HARİTASI YOK”



Kendisinin hükümette olduğu 7 yıllık döneminde de ekonomik sıkıntılar yaşandığını anımsatan Sunat Atun, yatırımcıları destekleyip, teşvik eden bir politika izlediklerini kaydetti.



Şu anki hükümetin yol haritasının dahi olmadığını öne süren Atun, Meclis’teki aritmetiğin halkın iradesini yansıtmadığı endişesini ifade etti.



“HÜKÜMET FIRSATÇILIK YAPIYOR”



Akaryakıta gelen artışı fırsat bilip, 10 kuruş daha artış yapan hükümet yetkililerini de eleştiren Atun, hükümeti fırsatçılık yapmakla suçladı.



“ELEKTRİK FİYATLARI YANLIŞ POLİTİKALAR SONUCU ARTTI”



Elektrik fiyatlarının yanlış politikalar sonucunda yükselmeye devam ettiğini ifade eden Atun, Dolar cinsi para borçlanıldığı için fiyatların arttığına işaret ederek, devletin zarara uğratıldığını söyledi.



“PARTİME HİZMET ETMEKTEN ASLA KAÇMADIM”



UBP’ye hizmet etmekten asla kaçmadığını söyleyen Atun, partinin kötü zamanlarında bile gece-gündüz çalışıp, faaliyetler içinde bulunduğunu ve görevden asla kaçmadığını vurguladı.