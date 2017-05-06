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06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:01

Atun Londra’da Temaslarda Bulundu

Atun Londra'da Temaslarda Bulundu
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İngiltere’nin başkenti Londra’da “KKTC’yi Londra’ya taşıyoruz” sloganı adı altında düzenlenen festivale katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Londra’da Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası (TBCCI) Başkanı Emma Edhem,  İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata ve Global Vision 2000 Genel Müdürü Moeen Yaseen ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festivale KKTC’den turizmciler, otelciler, üniversiteler, bankalar, hava yolu şirketleri, inşaat ve emlak şirketleri, sanayiciler ve sağlık sektöründen firmalar katılırken fuara ilgi yoğun oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, yurt dışında benzer organizasyonlara son dönemde önem verdiklerini, küreselleşen dünya yeni pazarlar ve yeni ihracat kapıları yaratmak adına bu tür organizasyonların son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakan Atun şöyle dedi: “Üretim ve hizmet sektörümüz her alanda dünya ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi için biz bakanlık ve hükümet olarak gerekli desteği sağlıyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki firmalarımız küreselleşen bu dünyada rekabet edebilecek düzeye ve imkânlara sahipler ve her gittiğimiz yurt dışı fuar ve organizasyonlarda yeni pazarlara erişebilmeleri ülke ve ülke ekonomisi adına son derece sevindirici ve önemli bir gelişme. Bu fuar sayesinde de önemli imkânların yaratıldığını düşünüyorum, emeği geçen herkesi de kutluyorum.”

Atun, Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile bundan sonra ilişkilerin daha sıkı hale gelmesi, özellikle enerji ve ticaret konularında işbirliğine gidilmesi konusunda da fikir ve görüş birliğine vardıklarını da söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un Londra temasları sırasında kendisine Özel Kalem Müdürü Hurşide Baybora, Sanayi Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ve Ticaret Dairesi Müdürü Nalan Nazlı eşlik ediyor. Bakan Atun’un, bugün yurda dönmesi bekleniyor.

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