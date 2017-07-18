Atun: ”Kalibrasyon Merkezi’nin Kurulması İçin Gerekli Çalışmaları Başlattık”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mustafa Kaymak ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mustafa Kaymak ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabul sonrasında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın uhdesindeki Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde yer alan bir alan “kalibrasyon-meteoroloji laboratuvarı” yapılması adına KTSO’ya tahsis edildi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, kira sözleşmesine imza atan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, tahsis edilen yere “kalibrasyon-meteoroloji laboratuvarı” yapılacağını söylediler.

Başkan Kaymak imza töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra bir takım ziyaretler başlattıklarını ve bu ziyaretleri tamamlayıp artık icraat yapmanın zamanının geldiğini belirtti.

İlgili bakanlığın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olduğunu ifade eden Kaymak, bu yüzden de sık sık bir araya gelip sektörün daha ileri noktalara taşınması için Bakanlık ile birlikte hareket etme arzunda olduklarını söyledi.

Bakan Atun da, imza töreninde yaptığı konuşmada, oluşturulacak Kalibrasyon Merkezi ile uluslararası standarda, denetim ve ayarlarının yapılması ile birlikte uluslararası kuruluşlara akredite olmasının yanında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Kalibrasyon Merkezi’ne üye olunmasının da sağlanacağını söyledi.

Atun, artık üretilen her ürün ve malın, ihraç edilmeden kendi ülkemizde dünya stantlarında olup olmadığını kontrolünün yapılabileceğine işaret ederek, bunun hem zaman, hem de standartlar açısında son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Atun, bakanlık olarak Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın daha güçlü bir yapı haline gelmesi ve sanayi bölgelerinde özerk bir yapıya kavuşması için de oda ile birlikte bir yasa çalışması başlattıklarını söyledi.