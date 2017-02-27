Atun İslamabad’a Gidiyor

Bakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Atun’un zirvede konuşma yapması, İslamabad’daki temaslarının ardından da 3 Mart Cuma günü adaya dönmesi bekleniyor

Atun, İslamabad’daki 22. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı ve 13. EİT Zirve Toplantısı’na ilişkin programlara katılmak üzere bugün saat 16.05’te Ercan Havaalanı’ndan ayrılacak.