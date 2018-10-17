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Atun: “Hükümetin yol haritası yok”

UBP GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ VE GENEL BAŞKAN ADAYI ATUN HÜKÜMETİN İCRAATLARINI ELEŞTİRDİ

Atun: “Hükümetin yol haritası yok”

UBP GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ VE GENEL BAŞKAN ADAYI ATUN HÜKÜMETİN İCRAATLARINI ELEŞTİRDİ

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:03
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Sunat Atun, ülkenin ekonomik durumunun kötüye gittiğini, bunun da hükümetin bilinçsiz olmasından ve elinde yol haritası bulunmamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

“Faizlerin arttığı bir ortamda ülkede yatırım ortamı zarar görür ve fakirleşme başlar” diyen Atun, Türkiye’den gelen kaynağın düzgün şekilde değerlendirilemediğini de savundu.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Atun, Genç TV’de katıldığı Er Meydanı programında soruları yanıtladı. 

“HÜKÜMET TC İLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMIYOR”

Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı iletişim kuramamakla suçlayan Atun, “Eğer sağlıklı iletişim kurmazsanız, muhatap da bulamazsınız. Böyle bir mazeret olmamalı” şeklinde konuştu.
 
Başbakan’ın “Tünelin ucunda ışık görmedik” açıklamasının “komik” bir açıklama olduğunu iddia eden Atun, “Bulunduğunuz yerde, hangi amaçla bulunduğunuzun farkında olmanız lazım. Biz kendi dönemimizde projeleri hazırladık fakat mevcut hükümet bu projelere dokunmadı. 8 aydır hükümetin herhangi bir proje ürettiğini görmedik, duymadık. Biz 7 senede birçok icraatı projelendirdik” dedi.

Türkiye’de kararlı ve başarılı bir liderin olduğunu söyleyen Atun, “Anavatan Türkiye, dövize karşı mücadele sürecini başlattı ve fiyatları yüzde 10 aşağı indirdi. Ayrıca, yıl sonuna kadar doğal gaz ve elektriğe zam gelmeyeceği açıklandı. Bu projeler, iyi yönetimden kaynaklanmaktadır” dedi. 

“BAŞBAKAN’IN SÖZLERİ, KENDİ PAÇASINA DOLANDI”

UBP hükümeti döneminde, Erhürman’ın, “Madem dolar her arttığında zam yapacaksınız, siz gidin muhasebeciler gelsin” sözlerini hatırlatan Atun, yapılan zamlardan sonra “Başbakan’ın sözlerinin kendi paçasına dolandığı” değerlendirmesinde bulundu. 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın geçmişte kendisinin Fiyat İstikrar Fonu (FİF) kullanımını eleştirdiğini ileri süren Atun, Özersay’ı FİF’i erken tüketmekle suçladı.

Atun, hükümetin 8-10 kuruşluk ek vergi koymakla fırsatçılık yaptığını da iddia etti.

“DÖVİZ DÜŞTÜ, FİYATLAR GERİ ALINMALI”

Dövizin son günlerde düşüşe geçmesiyle birlikte, fiyatların da düşmesi gerektiğini vurgulayan Atun, “Döviz düştü fiyatların geri gelmesi lazım. Özellikle perakende tüketimde, fiyat istatistikleri hakkında çalışma yapılması lazım” şeklinde konuştu.

“KABLOYLA ELEKTRİK PROJESİ SAHİPSİZ KALDI”

Atun, bakanlığı döneminde, kabloyla elektrik getirme projesindeki çalışmalarında sona gelindiğini, fakat hükümetten gittikten sonra konunun sahipsiz kaldığını da ileri sürdü.

Başbakan Erhürman’ın muhalefetteyken bu projeye inanılmaz tepkisi olduğunu savunan Atun, CTP’den kabloya karşı görüş olduğunu ileri süren, fakat şu anda gelinen ekonomik noktadan itibaren, CTP’nin anavatana gidip, projenin gelmesini istyediğini ifade ettiğini kaydetti.

“KIB-TEK GEREKSİZ BORÇLANDIRILDI”

KIB-TEK’in UBP döneminde 97 milyon TL kâr ettiğini savunan Atun, şimdi ise 100 milyon TL civarında borcu olduğunu, bunun döviz borçlanmasından kaynaklandığını iddia etti.

EKONOMİK PROTOKOL

Hükümetin 3 yıllık süreyi kapsayarak hazırlayacağı ekonomik protokol hakkında da konuşan Atun, 6 ay önce hükümete, “15 Kasım civarlarında bu protokolün imzalanması gerekiyor” hatırlatmasında bulunduğunu, fakat Ekonomi Bakanı’nın kendisine Meclis’te cevap vermediğini ileri sürdü.

Sunat Atun, ekonomik programlarda ciddi yatırımlar, faiz desteği, çiftçi ve hayvancıya gelir desteği ayrılması gerektiğini, sondaj programı ve kabloyla elektrik projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydederek TC’den gelecek kaynağın en büyük kaynak olduğunu ve çalışmak gerektiğini belirtti.

“ÖRGÜT VE TEŞKİLATLAR İLGİSİZLİKTEN ŞİKAYETÇİ”

UBP’deki kurultay çalışmalarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Atun, deneyimli bir ekibe sahip olduğunu ve çok çalıştığını söyledi. Atun, Meclis günleri dışında Lefkoşa’daki ofisinde yarım gün geçirdiğini, adanın dört bir tarafındaki partililerin kendisine buradan ulaştığını anlattı.
 
Aday olmasında en büyük etkenin, parti tabanındaki memnuniyetsizlik olduğunu kaydeden Atun, çevresindeki insanlarla istişare etmesinin ardından aday olduğunu kaydetti.

“İLK İŞ ÖRGÜTLERDEKİ SORUNLAR ELE ALINACAK… GENÇ SİYASİ AKADEMİ KURULACAK”

Genel Başkan seçilmesi halinde, ilk günden itibaren örgütteki sorunları ele alınacağını söyleyen Atun, “Genç potansiyelden iyi derecede yararlanılması gerek. Genç siyasi akademi adında akademi kurulacak ve bu gençler, komisyonlarda görev alıp, süreçlere dahil olacaklar” şeklinde konuştu.

UBP’deki kadınların güçlü potansiyelinden yararlanılması gerektiği de belirten Atun, parti tabanının ve partililerin hak ettiği bir binanın yapılacağını da söyledi ve partiye iktidar sözü verdi.

“ALBAYRAK’I ZİYARETİN ALTINDA BİR NEDEN ARANMAMALI”

TC Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret etmesinin altında bir neden aranmaması gerektiğini kaydeden Atun, Albayrak’ı yeni bakanlığında başarılar dilemek ve iyi dileklerini iletmek için ziyaret ettiğini kaydetti.

 


Son Güncelleme: 17.10.2018 15:14
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