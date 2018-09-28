banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100010
ALTIN
227.925
DOLAR
5.9767
STERLİN
7.8045
EURO
6.9378
Türkmenköy’de hırsızlık
TÜRKMENKÖY'DE HIRSIZLIK
Gazimağusa’da hırsızlık girişimi: Ev sahibi fark edince kaçtı!
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK GİRİŞİMİ
Uyuşturcu Tasarrufuyla İlgili Altı Kişi Tutuklandı
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Adana’ya Gidiyor
ÖZYİĞİT ADANA’YA GİDİYOR
banner282
Flaş Haber
Polisi darp etti
Kapat

Atun: “Hedefimiz Kurultayı İlk Turdan Kazanma”

Atun: “Hedefimiz Kurultayı İlk Turdan Kazanma”

28 Eylül 2018 Cuma 08:07
Atun: “Hedefimiz Kurultayı İlk Turdan Kazanma”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Sunat Atun, Kurultaya ciddi bir katılım beklediğini, seçimin ilk turdan bitebileceğini belirterek, hedefinin kurultayı ilk turdan kazanmak olduğunu ifade etti.

Sunat Atun Kampanya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Atun, bir TV kanalında katıldığı programda projelerini açıkladı.

Atun, Gezici şirketi tarafından yapılan anketin kendisi tarafından yapılmadığını söyledi.

Atun, “Maalesef ülkede dedikodu mekanizması çok iyi çalışıyor. Dedikoduları siyasi geçmişi parlak olmayan, geçmişte başarısız olan ve sizin seviyenize çıkamayanlar çıkartır. Sonuçları beğenmeyenler, algıları istedikleri şekilde yönlendirmeye çabalıyor. Biz bunu yapmıyoruz. Donanım ve birikim ile birlikte, çevremizdeki insanlarla çıktığımız yolda yürüyoruz. Bizim dedikodulara ihtiyacım yok. Dedikodulara kayıtsız kalmayı tercih edeceğim” dedi.

“UBP’NİN ÖRGÜTLERDE TEŞKİLATLANMAYA İHTİYACI VAR”

UBP Genel Başkanı’nın en çok hükümet kuran kişi olduğunu işaret eden Atun, bu partinin başkanlığına aday olan insanın ciddi projeleri, iyi öngörüleri ve gelecek hakkında programı olması gerektiğini söyledi.

UBP’nin örgütlerde teşkilatlanmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sunat Atun, “Partinin bütünleşme sürecinden memnun olmayanlar var. Teşkilat, köy örgütü ve mahalle örgütlerinde gelişmeye gidilecek” dedi.

Atun, “Güçlü hedefler, güçlü projeler üretilerek KKTC daha dinamik ve ekonomisi daha sağlıklı hale gelecek. Milli geliri büyütme yoluna gideceğiz” dedi.

UBP’nin üye sayısını arttırması gerektiğine vurgu yapan Atun, bu konuda çalışmalarının olacağını söyledi.

Eski üyelerin listelerden çıkarıldığını ve yıllarca emek veren partililerin, parti listelerinin dışında bırakıldığını söyleyen Atun, bu soruna çare bulunacağını kaydetti.

Atun şöyle devam etti:

“Örgütlerin yeni üye katmaya birçok gayreti oldu ve süreç çalıştırılmayarak devre dışı bırakıldı. Partili olmayan kişilerin listede olduklarına ilişkin duyumlar var. Farklı bölgelerde yaşayıp farklı listelerde adı olanlar var. Bu sorunların hepsini çözeceğim. Ben örgüt üyelerinin neredeyse yüzde 90’ını tanıyorum. Halktan ve tabandan kopuk siyaset olamaz. Teşkilatlarla bugüne kadar yaptığım gibi ilgileneceğim.”

“YENİ BİR HİZMET BİNASI TASARLIYORUZ”

Parti toplantılarının yapılması için yeni bir hizmet binası tasarladığını belirten Atun, Türkiye’deki grup toplantılarının yapıldığı gibi, buradakilerin de düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini, yeni bina sayesinde bunun mümkün olabileceğini söyledi. 

Atun, “Toplantılara partinin belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri de katılmalı. İzleyici rolünde ise partiden en az 6-7 kişi katılabilmeli. Dışarıdan basın gelecekse, onlara özgü yer yapılıp, yer bulunmalı. En önemlisi ise halkın bu toplantılarda kendine yer bulabilmesidir. Bugüne kadar bu mümkün değildi ancak bu binanın yapımından sonra bu mümkün olacak” şeklinde konuştu.

Partiden gelen maddi gelirlerle birlikte binanın inşa edileceğini ifade eden Atun, tabanın bu binaya gelip istediği zaman şikayetlerini ve arzularını Milletvekillerine ve diğer yetkili kişilere iletebilmesinin önemine işaret etti.

Son Güncelleme: 28.09.2018 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K.T. Diyabet Derneği “Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Alanında Diyabet Hastalarına Özel Durumlar” Konulu Sohbet Toplantısı Düzenliyor
K.T. Diyabet Derneği “Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Alanında Diyabet Hastalarına Özel Durumlar” Konulu Sohbet Toplantısı Düzenliyor
Uyuşturcu Tasarrufuyla İlgili Altı Kişi Tutuklandı
Uyuşturcu Tasarrufuyla İlgili Altı Kişi Tutuklandı
DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması 7 Ekim’de...
DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması 7 Ekim’de...
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Adana’ya Gidiyor
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Adana’ya Gidiyor
Fazıl Say Konseri Pazar Akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...
Fazıl Say Konseri Pazar Akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...
YKP Avrupa Sol Parti Toplantılarına Katılacak
YKP Avrupa Sol Parti Toplantılarına Katılacak
8. Geleneksel Malyalılar Buluşması Yarın Gerçekleştiriliyor
8. Geleneksel Malyalılar Buluşması Yarın Gerçekleştiriliyor
Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği 12. Olağan Genel Kurulu’nu Yaptı
Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği 12. Olağan Genel Kurulu’nu Yaptı
Lefkoşa Osmanpaşa Caddesi’ndeki Çalışmalar Yarın Gün Boyu Devam Edecek
Lefkoşa Osmanpaşa Caddesi’ndeki Çalışmalar Yarın Gün Boyu Devam Edecek
Doğal 'izin'
Doğal 'izin'

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim