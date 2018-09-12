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Atun: “Hedef, Daha Çok Kalkınma, Daha Çok Yatırım, Daha Güçlü Ekonomi

ATUN, EKONOMİ, ENERJİ POLİTİKALARI VE KURULTAY SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Atun: “Hedef, Daha Çok Kalkınma, Daha Çok Yatırım, Daha Güçlü Ekonomi

ATUN, EKONOMİ, ENERJİ POLİTİKALARI VE KURULTAY SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:54
Atun: “Hedef, Daha Çok Kalkınma, Daha Çok Yatırım, Daha Güçlü Ekonomi
ATUN, EKONOMİ, ENERJİ POLİTİKALARI VE KURULTAY SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili, UBP Genel Başkan adayı Sunat Atun, halkın enerji alanında pahalı ve kirli bir model olan Fuel Oil bağımlılığından biran önce kurtulması gerektiğini vurguladı.
Ülke için daha çok kalkınma, daha çok yatırım ve daha güçlü bir ekonomi hedeflediklerini kaydeden Atun, önce Ulusal Birlik Partisi’nin, sonra da tüm ülkenin hak ettiği güç ve seviyeye ulaşmasını sağlayacak bir programı olduğunu belirterek, genel Başkanlık seçiminde başarılı olacağına inanç belirtti.

Sunat Atun, yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum, enerji politikaları ve Ulusal Birlik Partisi kurultay süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“KURULTAY SÜRECİ HIZLA DEVAM EDİYOR.. GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİPLE YOLA ÇIKTIK”

Sunat Atun, kurultay sürecine de değinerek, “Bir yandan temaslarımızı yapıyoruz, bir yandan kendimizi partililere anlatıyoruz” dedi.

Atun, “Kurultay süreci hızla devam ediyor.. Genç ve dinamik bir ekiple yola çıktık” ifadesini kullandı.

Adaylığıyla birlikte hedefinin partideki genç kadrolarla birlikte Ulusal Birlik Partisi’ni yepyeni vizyonla çok daha güçlü bir konuma taşımak olduğunu ifade eden Atun, “Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin icraat partisidir” dedi.

TÜRKİYE’DEN SU VE ELEKTRİK GETİRİLMESİ….

Sunat Atun, Türkiye’den su ve elektrik getirilmesi konusundaki vizyonlarını 2009’da yapılacak seçimlerde UBP’nin seçim manifestosunda ortaya koyduklarını dile getirdi. Atun, “2009 yılında göreve geldiğimiz dönemde tüm çalışmalarımızı bu yönde yürüttük. Sadece Ulusal Birlik Partisi’nin iktidarda olmadığı ara dönemlerde bu çalışmalar sekteye uğramıştır” dedi.

Atun, Fuel Oil’e, dolayısıyla dolara bağlı olan mevcut enerji yapısının çok kırılgan ve dışa bağımlı bir yapı olduğuna işaret ederek, gerek dövizdeki artış, gerekse pahalı ve kirli bir yakıt türü olan FuelOil’in mevcut enerji altyapısını düzenli olarak ciddi krizlere sürüklediğini vurguladı.

Sunat Atun sözlerine şöyle devam etti:

“Bu hantal ve pahalı yapıdan kurtulmak adına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle biz Kıbrıs’a suyla beraber elektriği de getireceğiz dedik. Benim Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yaptığım dönemde, Anavatan Türkiye’deki mevkidaşım Sayın Berat Albayrak ile birlikte koordine olacak şekilde kablonun getirilmesi konusundaki fizibilite çalışmaları son noktaya kadar getirildi. Türkiye’den kablo getirilmesi ve sistemin yenilenebilir enerji ile de desteklenmesi durumunda ülkemizde enerjiyi ciddi oranda ucuzlatmamız mümkündür”.

Dövizdeki artışın ülkedeki enerji fiyatlarına yansımasının %48 oranında bir elektrik zammını getirdiğini dile getiren Atun, önümüzdeki dönemde bunun daha da artacağını söyledi.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TÜRKİYE’DEN GELECEK KABLO HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR”

Para birimi olarak TL kullanan Türkiye Cumhuriyeti’ne bakıldığında elektrik enerjisine yapılan zam oranının yüzde 15-16 sınırında durduğunu gördüklerini belirten Atun, bu durumun değişebilmesi ve ülkedeki elektrik fiyatlarını ucuzlatmak için 2011 yılında yasasını çıkarttıkları Yenilenebilir Enerji ve Türkiye’den gelecek kablonun hayati önem arz ettiğini vurguladı.

Kendileri tarafından 2011 yılında yenilenebilir enerji düzenlemesi yapıldığını ve 2013’e kadar da tüzükleri tamamladıklarını dile getiren Atun, hayata geçirme aşamasında seçime gidildiğini ve hükümetin değiştiğini kaydetti. O dönem göreve gelen CTP-DP hükümetinin yenilenebilir enerji ile ilgili tüm süreci dondurduğunu söyleyen Atun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“16.5 MEGAWATT GÜCÜNDE GÜNEŞ PANELİ KURULUMUNU SAĞLADIK”

“2016’da tekrar hükümete geldik, yenilenebilir enerjideki tüm sınırlamaları kaldırdık, ve mahsuplaşmayı getirdik. İşletmelere enerjinin tüketildiği yere panel kurma zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Bugün işletmelerin farklı bir yerde güneş panellerini kurması ve elde ettikleri bu enerjiyi farklı bir yerde kullanmaları, yaptığımız düzenlemeler sayesinde artık mümkündür. Tek bir abone, güneş panelleri aracılığıyla ürettiği enerjiyi, kendisine ait tüm sayaçların mahsuplaşmasında kullanabiliyor artık. Bu çok önemli bir düzenlemeydi. Ada genelinde kısa sürede 16.5 Megawatt gücünde güneş paneli kurulumunu ve devreye girmesini sağladık.

Avrupa Birliği’nde hedef olarak gösterilen enerji kapasitesinin yüzde 20’sinin yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesi hedefini KKTC için vizyon olarak koyduk. Ülkemizde şu anda 350 Megawatt gücünde kurulu güç bulunmaktadır. Şu anda ülkemizde16.5 Megawatt gücünde güneş enerjisiyle çalışan sistem bulunmaktadır. Ben Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini devrederken 36.5Megawatt gücünde lisansı verilmiş ve kurulum aşamasında olan sistem daha vardı. Tüm bunlara ek olarak 20 Megawatt gücünde bir sistemin de KKTC genelinde kurulması için ihale dosyasını hazırlamıştık”

Sunat Atun, enerji ihtiyacına göre 25 farklı noktada kurulacak iri ufaklı yatırımlarla 20 Megawatt kapasitesinde güneş enerjisiyla çalışan sistemin de hayata geçmesinin planlandığını ancak hükümet değişikliğiyle sürecin sekteye uğradığını söyledi.

 

Son Güncelleme: 12.09.2018 16:28
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