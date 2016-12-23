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23 Aralık 2016 Cuma 11:48

Atun “Girişimcileri Desteklemeye Devam Edeceğiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 2017 yılında da girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Atun 'Girişimcileri Desteklemeye Devam Edeceğiz”
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 2017 yılında da girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Atun, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’ne katılarak konuşma yaptı.

Atun, ülkede ucuz finansmana ihtiyaç olduğunu, bu ihtiyacın KOBİGEM üzerinden kapatılmaya çalışıldığını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki KOBİGEM üzerinden bugüne kadar 1 Milyar Türk Lirası civarında ucuz kredinin ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğuna dikkat çeken Bakan Atun; Küçük ve Orta boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi’nin (KOBİGEM), KOBİ’lerin, esnafın, zanaatkarın, küçük işletmenin ve esnafın kalkınmasına, gelişmesine ve desteklenmesine hizmet eden, devletin KOBİ alanında kurumsallaştığı bir merkez haline geldiğini belirtti.

Atun, KOBİGEM’in hayata geçtiği 2010 yılından bu yana 11 bin civarında bulunan esnaf, zanaatkâr, mikro işletme ve KOBİ’nin 6 bin 303’ünün, 1 Milyar TL tutarında finansmana eriştiğini vurguladı.

Atun, Bakanlığı bünyesine hizmet veren KOBİGEM programları kapsamında, TC Yardım Heyeti Başkanlığı mali katkısı ile TEB-Girişimcilik Merkezi ortaklığında yürütülen “Girişimcilik Projesi”  ile genç fikirlerin desteklendiğini 2017 yılı içerisinde de benzer programların hayat bulacağını söyledi.

“KKTC ekonomisi büyümeye çok ihtiyaç duymaktadır. Kadın ve genç girişimcilerin önünü açabilmek, yeni iş fikirlerinin hayata geçmesini sağlayabilmek, küresel şartlara ayak uydurabilmek ve teknolojik gelişmelere imkân ancak kapsayıcı bir politika ile sağlanabilecektir” diyen Atun, bağlamda genç düşüncelerin mutlaka desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Atun Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda kendisini dinleyenlere de “madem buradasınız bu bile çok önemli. Çünkü buraya gelerek ilk adımı atmış oldunuz” ifadelerini kullandı.

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