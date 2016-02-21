Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

ATUN ” Enerjinin Alternatifi Var Ama Suyun Yok”

ATUN ” Enerjinin Alternatifi Var Ama Suyun Yok”

21 Şubat 2016 Pazar 10:27
ATUN ” Enerjinin Alternatifi Var Ama Suyun Yok”
banner238
ATUN ” Enerjinin Alternatifi Var Ama Suyun Yok”

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, CTP’den kısa sürede çözüm istedi, uzayan sürecin TC- KKTC ilişkilerine de zarar verdiğini söyledi.

Atun, bölgedeki tüm ülkelerde olduğu gibi KKTC’de doğalgaz ve petrol yatakları olduğunu, enerjinin bugün alternatifleri olmakla birlikte alternatifi olmayan tek şeyin içilebilir kalitede olan su olduğunu, yapılan proje ile 50 yıllık su ihtiyacı fiyat istikrarı ve arz güvenliği öngörülerek yapıldığını söyledi….

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda su konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Atun; Türkiye’den gelen suyun hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Ülkenin 50 yıllık ihtiyacını fiyat istikrarı ve arz güvenliği temin edilerek bu gelen su ile karşılayabileceklerini söyleyen Atun, CTP’lilere de sitem ederek “bu tereddütlerinden sonra, Türkiye Cumhuriyeti aleyhtarı oluşumlar meydana gelmeye başladı. Buna çanak tutamayız ve kabul etmeyiz. UBP’nin tavrı bu metnin aynen imzalanması yönündedir. Aksi takdirde hükümeyit manasını yitirir” diye konuştu.

Bazı kesimlerin de Su konusu üzerinden sistematik olarak son günlerde Türkiye’ye karşı bir örgütlenme içinde bulunduğuna değinen Atun, “akıllı insanlar çözüm üretir. Devleti yönetenler çözüm üretir. TC ile konuşularak, anlaşılarak bir yatırım yapıldı. Bunun zemini bir paradigmaya dayanıyor. Bu paradigmadan Yatırımın dağıtımın tahsilatın özel sektör tarafından yapıldığı denetlemenin devlet tarafından yapıldığı

bir model geliştirmiştir” dedi ve 2010 yılından başlayan bu süreçte UBP’nin Ankara hükümetleri ile suyun KKTC’ye gelmesi yönünde kararlı davrandıklarını ama bazı kesimlerin suyun geleceğine bir türlü inanmak istemediklerini söyledi.

Atun, bir önceki bakanlığı döneminde Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı ile birlikte Sınırüstü’nde arama yaptıklarını ve burada petrol kayası yatakları tespit edildiğini bununda anlamının bu tabakanın altında petrol ve gaz olduğunu söyledi. Atun “hem kara hem de denizlerimizde de hem petrol hem doğal gaz olma ihtimali çok yüksek. İlk yaptığımız sondaj çalışmalarında zaten petrol taşı yatakları tespit etmiştik. Zaten bölgemiz bu konuda bir zenginlik gösteriyor. Bu bölgede olmayan tek şey ise su. Bakın Mısır’da İsrail’de Suriye’de Irak’ta ve Güney Kıbrıs’ta petrol ve doğal gaz rezervleri var. Bu coğrafyada olmayan tek şey su. Bize 50 yıl boyunca sağlıklı, kaliteli bir su getirecek proje şimdi hayata geçiyor. Kimsede olmayan bir zenginliğe kavuştuk ama yeteri kadar anlamını farkında değiliz” dedi.

Atun, Türkiye’den gelen suyun bir başka ülkeye verilmesi durumunda KKTC’nin de söz sahibi olacağını oluşacak gelirden KKTC’nin de yararlanacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin dayatma içinde olmasının söz konusu olmadığını belirten Atun, “Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı zararına dayatma yapmaz, ancak refahımız ve geleceğimiz için destek, proje ve yatırım yapar” dedi.

 
Son Güncelleme: 21.02.2016 12:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim