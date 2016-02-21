ATUN ” Enerjinin Alternatifi Var Ama Suyun Yok”



Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, CTP’den kısa sürede çözüm istedi, uzayan sürecin TC- KKTC ilişkilerine de zarar verdiğini söyledi.



Atun, bölgedeki tüm ülkelerde olduğu gibi KKTC’de doğalgaz ve petrol yatakları olduğunu, enerjinin bugün alternatifleri olmakla birlikte alternatifi olmayan tek şeyin içilebilir kalitede olan su olduğunu, yapılan proje ile 50 yıllık su ihtiyacı fiyat istikrarı ve arz güvenliği öngörülerek yapıldığını söyledi….



Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda su konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



Atun; Türkiye’den gelen suyun hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Ülkenin 50 yıllık ihtiyacını fiyat istikrarı ve arz güvenliği temin edilerek bu gelen su ile karşılayabileceklerini söyleyen Atun, CTP’lilere de sitem ederek “bu tereddütlerinden sonra, Türkiye Cumhuriyeti aleyhtarı oluşumlar meydana gelmeye başladı. Buna çanak tutamayız ve kabul etmeyiz. UBP’nin tavrı bu metnin aynen imzalanması yönündedir. Aksi takdirde hükümeyit manasını yitirir” diye konuştu.



Bazı kesimlerin de Su konusu üzerinden sistematik olarak son günlerde Türkiye’ye karşı bir örgütlenme içinde bulunduğuna değinen Atun, “akıllı insanlar çözüm üretir. Devleti yönetenler çözüm üretir. TC ile konuşularak, anlaşılarak bir yatırım yapıldı. Bunun zemini bir paradigmaya dayanıyor. Bu paradigmadan Yatırımın dağıtımın tahsilatın özel sektör tarafından yapıldığı denetlemenin devlet tarafından yapıldığı



bir model geliştirmiştir” dedi ve 2010 yılından başlayan bu süreçte UBP’nin Ankara hükümetleri ile suyun KKTC’ye gelmesi yönünde kararlı davrandıklarını ama bazı kesimlerin suyun geleceğine bir türlü inanmak istemediklerini söyledi.



Atun, bir önceki bakanlığı döneminde Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı ile birlikte Sınırüstü’nde arama yaptıklarını ve burada petrol kayası yatakları tespit edildiğini bununda anlamının bu tabakanın altında petrol ve gaz olduğunu söyledi. Atun “hem kara hem de denizlerimizde de hem petrol hem doğal gaz olma ihtimali çok yüksek. İlk yaptığımız sondaj çalışmalarında zaten petrol taşı yatakları tespit etmiştik. Zaten bölgemiz bu konuda bir zenginlik gösteriyor. Bu bölgede olmayan tek şey ise su. Bakın Mısır’da İsrail’de Suriye’de Irak’ta ve Güney Kıbrıs’ta petrol ve doğal gaz rezervleri var. Bu coğrafyada olmayan tek şey su. Bize 50 yıl boyunca sağlıklı, kaliteli bir su getirecek proje şimdi hayata geçiyor. Kimsede olmayan bir zenginliğe kavuştuk ama yeteri kadar anlamını farkında değiliz” dedi.



Atun, Türkiye’den gelen suyun bir başka ülkeye verilmesi durumunda KKTC’nin de söz sahibi olacağını oluşacak gelirden KKTC’nin de yararlanacağını söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin dayatma içinde olmasının söz konusu olmadığını belirten Atun, “Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı zararına dayatma yapmaz, ancak refahımız ve geleceğimiz için destek, proje ve yatırım yapar” dedi.





Son Güncelleme: 21.02.2016 12:30