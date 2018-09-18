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Atun: “Eğitim Sisteminde Acil Reformlar Yapılmalı“

Atun: “Eğitim Sisteminde Acil Reformlar Yapılmalı“

18 Eylül 2018 Salı 12:56
Atun: “Eğitim Sisteminde Acil Reformlar Yapılmalı“

UBP Milletvekili Sunat Atun, eğitim kalitesinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, eğitim sisteminde acil reformlar yapılması gerektiğini kaydetti.
 

Atun yaptığı yazılı açıklamada, eğitim sisteminde çağa ayak uydurmanın önemine vurgu yaparak, eğitimde 21. Yüzyıl’a ayak uydurulması gerektiğini söyledi. Sunat Atun açıklamasında ayrıca, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı müsteşarının okulların açılması öncesinde istifa etmesini eleştirdi ve bunun ülkedeki eğitim vizyonunun göstergesi olduğunu savundu.

Sunat Atun açıklamasında şöyle dedi:


"Herkes ülkede eğitimin öneminden bahsediyor. Ama maalesef önemli olduğunu söylemek, gerekli düzenlemeleri yapmaya yetmiyor. 

Ben devlet okulu mezunuyum. İki kızım da bugün devlet okulunda okuyor. Devlet okullarımızın süratle çağın eğitim anlayışına adapte edilmesi gerekiyor. 

Dünyanın en iyi eğitim sistemi olarak gösterilen Finlandiya’da Eğitim Bakanı Kyllonen’in ortaya koyduğu vizyon şu: ‘Bizler hala 19. Yüzyıl’ın ihtiyaçlarına yönelik eski moda bir eğitim sistemiyle hareket ediyoruz. Oysaki 1900’lü yıllardan bu yana çok şey değişti ve bizler de artık 21. Yüzyıl’ın ihtiyaçlarına göre bir eğitim sistemi planladık' diyor. 


Bizde ise Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı okulların açılmasına bir hafta kala görevinden sorumsuzca istifa ediyor. Maalesef vizyon bu. Eğitim sisteminde acil reformlara ihtiyacımız var ama bunun için gereken siyasi irade ortada yok. Bu konuda tüm partilerin özeleştiri yapması lazım. Ülkemizin eğitim kalitesi artırılmalıdır, ancak bunu yapmak mevcut hantal siyasi anlayışla mümkün değildir. İlerleyen günlerde eğitim konusunda somut projelerimizi açıklayacağım. Eğitim hem bugünün hem de geleceğin sorunudur..."

 

 

 

Son Güncelleme: 18.09.2018 17:02
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