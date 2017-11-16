Atun: Doğal Gaz Sondajı 2018 Yılı İçerisinde Başlatılacak

Atun, programın başında KKTC’nin 34’üncü yılını kutlayarak, Cumhuriyetin ilanının ardından giderek büyüyen bir ülke konumunda olma yolunda mücadele edildiğini söyledi.

Ekonomi ile ilgili bir soru üzerine Bakan Atun, KKTC ekonomisinin 2007 ve 2008 yıllarında zor bir sürecin içerisine itildiğini, o dönemin hükümetlerinin vergi artırımı sistemiyle elini halkın cebine attığını söyledi.

Altyapı yatırımları ve özel sektörün kalkındırılması için kendi hükümetleri döneminde büyük bir değişim dönüşüm içerisine girildiğini kaydeden Atun bunun sonucu olarak da denk bütçenin yakalandığını anlattı. Atun, Devletin denk bütçeyle bundan sonra beklenilen atılımı gerçekleştireceğine olan inancını da dile getirirken yakalanan 280 milyon dolarlık cari fazlalığın çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan Atun, 34 yıllık KKTC devletinin büyük adımlar attığının altını çizdi.

Denk bütçenin 2016’da yakalanması hedefinde olduklarını ancak o dönemin hükümetlerinin zayıf yatırım performansları sayesinde hedefin 2 yıl geciktiğini anlatan Atun buna örnek olarak zamanında imzalanamayan TC-KKTC ekonomik işbirliği programı ve Türkiye’ye sunulamayan yatırım projelerini gösterdi.

Bakan Atun doğal gaz konusuna da değinirken, 2012 yılında KKTC karasularında ve Türkiye kıta sahanlığı içerisinde başlatılan çalışmalarda “mükemmel kaynak kayasına” ulaştıklarını söyledi.

Mükemmel kaynak kayası bulunmasının aşağıda önemli oranda değerli gazların bulunduğuna dair bir işaret olduğunu anlatan Atun 2018 yılı içerisinde sondaj çalışmalarının başlatılmasının beklendiğini kaydetti.

Sunat Atun, bulunacak doğal gazın Ceyhan boru hattına iletilerek Avrupa pazarına dağıtımının planlandığı bilgisini verdi.

Bakan Atun Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi çalışmalarına da değindi Sunat Atun “bu çalışalarda da artık sona yaklaşıldı. Maliyetleri çok düşürecek ve ülkeye zahmetsiz enerji sağlayacak olan bu sistemin bir an önce uygulamaya girmesi gerekiyor” dedi.



Kaynak/BRTK