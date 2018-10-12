Atun: “Benim Vaadim Kesintisiz İktidar“

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, partililerine "kesintisiz iktidar" vaadinde bulundu.



Atun, bugün "önce güven, önce istikrar, kesintisiz iktidar" sloganıyla düzenlediği basın toplantısında, UBP genel başkanlık adaylığına yönelik vizyonunu anlattı.



Sunat Atun, UBP'nin dün 43. Kuruluş yıl dönümünü olduğunu ve bunu UBP'liler olarak gönüllerinde kutladığını belirterek, yıl dönümü kutlamasının büyük ihtimalle genel başkanlık seçimi sonrası olacağını söyledi.



UBP'nin ülkenin kurucusu olduğunu, ülkeye devlete birçok eseri kazandıran bir parti olduğunu ifade eden Atun, ülkede bugün çok zor bir dönemden geçildiğini, ekonomi, maliye, ülkenin çöktüğünü, mevcut hükümetin zamlara bakıldığında hazineyi de batırdığının görülebileceğini dile getirdi.



Ekonomiye yönelik düşüncelerini anlatan Atun, “UBP ve Değişim” olarak yola çıktıklarını, ülkeye geçmişte UBP olarak büyük hizmetler verdiklerini, bundan sonraki dönemde de ülkenin, kurumlarının ve halkının refahı için ekonomiye büyük önem vererek, çöken ekonomiyi akılcı politikalar ve Türkiye ile işbirliğinde düzelteceklerine işaret etti.



Atun, UBP'nin en geniş insan kaynağına sahip bir parti olduğunu ancak gençlere önem verilmediğini, halbuki gençlere büyük önem verilmesi gerektiğini ifade ederek; "Genç potansiyelimizden yararlanmalıyız. Gelecek vaat eden gençlerden faydalanmalıyız. En değerli ve en önemli unsurların başında gençler gelir. Başkan seçilirsem gençlere, partimizin geleceği gençlere önem vereceğiz. Partimizi yönetecek gençlere önem vereceğiz" dedi.



Atun, hedeflerinin; genç siyaset akademisi oluşturularak gençleri eğitmek ve partiye adapte etmek olduğunu belirterek, ülkenin gelişimine yönelik de “Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde çalışacaklarını ve projeler üreteceklerini” söyledi.



Eğitim ve turizm gibi ülkenin milli gelirine en büyük katkısı olan alanlarda projeler üreteceklerini, ekonominin kalkınması ülkeye refahın yayılması, tarım sektörüne esnafa, yeşil enerjiye yönelik yatırımlar yapılmasının önünü açacak çalışmalar yapacaklarını anlatan Atun, kararlı adımlarla yılmadan çalışarak hem partiyi, hem ülkeyi, hem de devleti hak ettiği noktaya taşıyacaklarını vurguladı.



Partiye yeni merkez binası kazandırmak istediklerini, yeni binada tüm parti organlarının orada layık olduğu hizmeti alacağını, güçlü lider ve çalışkan genel merkez yaratacaklarını belirten Atun, hedeflerine çalışarak ulaşacaklarını söyledi.



Atun, kadınlara önem vereceklerini, çünkü kadınların gelecek nesilleri yetiştirdiğini belirtti.



Sunat Atun, "önce güven, önce istikrar" dedi ve UBP'ye "kesintisiz iktidar" vaadinde bulundu.



Kıbrıs konusuna da değinen Atun, Kıbrıs Türk halkının haklarına ve refahına önem vererek Türkiye ile işbirliğinde çalışacaklarını söyledi.



Türkiye ile işbirliği içerisinde ülke ve devletin geliştirilmesi, yüceltilmesi, Kıbrıs konusunda tek ses olunması, ekonomi, enerji, doğal kaynaklar konusunda birlikte çalışacaklarını, ekonomiyi yatırımlarla büyüteceklerini, enerji politikalarını geliştireceklerini ve kararlı politikalar üreteceklerini anlatan Atun, enerji alanında yapılacak çalışmaların ülkenin ekonomik ve siyasi statünü yükseltileceğini söyledi.

Soruları da yanıtlayan Atun, ülkede yaşanan fiyat artışlarına karşı hükümetin vergi oranlarını yükseltip yükseltmediğine ve tüccarların kar oranlarına bakılması gerektiğine dikkat çekti.



Atun'un UBP Genel Başkan Adaylığına yönelik "UBP ve Değişim" başlıklı hedef ve vizyonunun satırbaşları şöyle:



"UBP’nin gerçek potansiyeli ortaya çıkarılacak. Siyasi deneyim ve Birikimler partiye devletin yüceltilmesine aktarılacak, Hak, dürüstlük ve doğruluk yansıtılacak.



UBP’nin gerçek potansiyeli, Geniş halk desteği, İnsan Kaynakları kullanılacak.



Ulusal Birlik Partisi, KKTC’nin en köklü ve en örgütlü partisidir. En geniş insan kaynaklarına sahiptir.



Hedefimiz; Genç Siyaset Akademisi, Uzmanlık alanları ve özel nitelikler- Dijital Veri Tabanı oluşturulacak. Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran ve en uzun süreyle yönetmiş partidir. Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerde ve Devlet mekanizmasının yönetilmesinde en yüksek deneyime sahibiz. Önümüzdeki süreçte partimizin devlet yönetmek konusundaki tecrübe ve becerisini kurumsallaştıracağız.



Proje Üretim Kapasitesi: Eğitim ve Turizm Sektörlerini ülkemize kazandırmış partiyiz. Asrın Projesi anavatandan Su Nakli. Karayolları. Elektrik Enterkonnekte. Gaz ve Petrol Kaynakları. Özel Sektör yatırımları



Ülkede Gördüğümüz Sorunlar;



Dörtlü koalisyon yönetiminde ekonomi bozulmuştur. Döviz değer artışı süreci yönetilememiştir. Kurumlar yanlış yönetilmektedir. Kamu maliyesi ve hazine çökmüş durumdadır. Yatırımlar duraksamıştır. Tüm sektörler batma safhasındadır.



Ekonomide yapılması gerekenler: Enflasyon tehlikesiyle oluşan tehditleri dağıtacağız. Sektörlere sıcak kaynak. Sektörel devlet desteklerinin artırılması. Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının etkin ve süratli kullanımı. Kaynak tahsisatının artırılması. Yeni Özel sektör yatırım alanları.



Kurultayın hemen ertesi günü örgüt ziyaretlerimize başlayacağız. Partimizi tek başına iktidara taşıyacak olan güçlü liderlik ve 7/24 proje üreten ve tabanı aktivite eden bir genel merkez olacaktır.



Parti Genel Merkezi’nin çalışma performansı arttırılacaktır. Kitlemize, Merkez teşkilatlarımıza, örgütlerimize liderlik yapılacaktır. Güçlü Lider- Çalışkan Genel Merkez. Kadınların partimizdeki sesini arttırmak ve aktif politikaya katılımını sağlamak için fırsatlar yaratacağız.



Gençlerimizi UBP bünyesinde kazandırılması adına dinamik ve yenilikçi eğitim programları hazırlayacağız.



UBP’de yıllarca emek vermiş partililerimizin her konudaki görüşüne birebir kulak vereceğiz, çözüm üreteceğiz.



Kıbrıs Sorununa Bakışımız; Siyasi ve Toplumsal Eşitlik, Türkiye’nin Garantörlüğü, Ekonomik eşitlik,AB ile ilişkilere gereken önemi vereceğiz.



Türkiye ile ilişkilerimiz; Güçlü Diyalog, Kıbrıs konusunda işbirliği, Enerji işbirliği, Diğer alanlarda işbirliği.



Genel Ekonomi Politikalarımız; Ekonomi Politikalarımız, Enerji Politikalarımız, Kamu Maliyesi Politikalarımız, Teknolojik dönüşüm Politikalarımız.”



ÖZGEÇMİŞ



Atun, 1973 yılında Gazimağusa’da dünyaya geldi. Lise: Gazimağusa Türk Maarif Koleji. Üniversite: Leicester Üniversitesi’nde Ekonomi bölümü. Fransa’da Nantes Üniversitesi’nde Lojistik Yönetimi alanında master. 1997-1999 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi. ATUN Denizcilik ve Ticaret Şirketi’nde yöneticilik. 2007 yılında Türkiye Genç İşadamları Dernekleri Konfederasyonu Başkan Vekilliği’ne getirildi ve 2006-2009 yılları arasında Genç İşadamları Derneği Başkanlığı. 2009 Yılında kurulan Ekonomik Örgütler Platformu’nun ikinci dönem başkanlığı görevinde bulundu. 2009, 2013, 2018 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. 2009-2010 Derviş Eroğlu kabinesinde Ekonomi ve Enerji Bakanı. 2010-2013 İrsen Küçük kabinesinde Ekonomi ve Enerji Bakanı. 2013-2014 UBP Gazimağusa İlçe başkanı. 2013-2015 UBP Genel Sekreteri. 2015-2016 CTP-UBP koalisyonu Kalyoncu hükümetinde Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı. 2016-2018 UBP-DP koalisyonu Özgürgün hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı. Evli ve üç çocuk babasıdır.



