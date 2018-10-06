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Atun, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş İle Görüştü

“YENİ DÖNEMDE ÖRGÜTLERİMİZLE YAKINDAN İLGİLENEREK, GENÇLERİMİZE DEĞER VEREREK YENİ KADROLAR YETİŞTİRME KAPASİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Atun, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş İle Görüştü

“YENİ DÖNEMDE ÖRGÜTLERİMİZLE YAKINDAN İLGİLENEREK, GENÇLERİMİZE DEĞER VEREREK YENİ KADROLAR YETİŞTİRME KAPASİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ”

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:27
Atun, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş İle Görüştü

“YENİ DÖNEMDE ÖRGÜTLERİMİZLE YAKINDAN İLGİLENEREK, GENÇLERİMİZE DEĞER VEREREK YENİ KADROLAR YETİŞTİRME KAPASİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ”

 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve Genel Başkan adayı Sunat Atun, yeni dönemde UBP olarak örgütlerle yakından ilgilenerek, gençlere değer vererek yeni kadrolar yetiştirme kapasitesini artıracağını söyledi.

 

Sunat Atun, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile görüştü.

 

Atun yaptığı yazılı açıklamada, Ankara temasları sırasında ziyaret ettiği AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti örgütlenme modeli ve Kıbrıs sorunu üzerine detaylı fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

 

Atun, parti örgütünün güçlendirilmesinin öncelikli konuları içerisinde olacağını kaydetti.

 

Sunat Atun açıklamasında, AK Parti’nin dinamik, sürekli kendini yenileyen, tecrübeli kadroları ile yeni nesilleri entegre edebilen, donanımlı genç parti kadroları yetiştiren çok büyük bir örgütlenme modeli bulunduğunu belirtti.

 

Numan Kurtulmuş ile Kıbrıs konusu ve genel siyasi konular hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Atun, siyasi partilerin çağın ihtiyaçlarına ve halkın taleplerine ayak uydurup kendini sürekli yenilemesi gereken yapılar olduğunu; AK Parti’nin halkına, tabanına, teşkilatlarına verdiği önem ve değerle iktidarlarında halk desteğini sürekli hale getirdiğini kaydetti.

 

Yeni dönemde UBP olarak örgütlerle yakından ilgilenerek, gençlere değer vererek yeni kadrolar yetiştirme kapasitelerini artıracaklarını belirten Atun, parti örgütünün güçlendirilmesinin öncelikli konuları içinde yer alacağını bildirdi.

Son Güncelleme: 06.10.2018 14:29
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