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Atleks Sanverler Ltd'den Devlet Hastanesine bağış...

Atleks Sanverler Ltd'den Devlet Hastanesine bağış...

26 Aralık 2017 Salı 14:57
Atleks Sanverler Ltd'den Devlet Hastanesine bağış...
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erol Uçaner, cerrahi kliniğin ihtiyacı olan otoklav cihazının Atleks Sanverler Ltd. tarafından hastaneye hediye edilmesinden dolayı teşekkür etti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erol Uçaner’in mesajı şöyle:

Atleks Sanverler  ltd. tarafın Hastanemizin cerrahi kliniğinin ihtiyacı olan, maliyeti oldukça yüksek otoklav cihazı bu gün  ilgililere teslim edilmiştir. Alet sterilizasyonunda kullanılan bu cihaz, ilgili şirketin direktörleri Önder ve Ahmet Sanver tarafından  Cerrahi klinik şefi Dr. Tarık İzbul’a  teslim edilmiştir. Teslim sırasında Başhekim Dr.Bülent Dizdarlı da hazır bulunmuştur.                                                                                                 
 Katkılarından dolayı Sanver Ailesine Teşekkürü kamuoyu nezdinde borç sayıyoruz                                                                                                         

Dr. Erol UÇANER
BAŞHEKİM YRD.

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