Atlasjet İle YDÜ Hayvan Hastanesi Arasında Mutabakat

: Atlasjet ile YDÜ Hayvan Hastanesi, evcil hayvanların sağlık turizmi kapsamında Kuzey Kıbrıs’a özel koşullarda taşınması için anlaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Atlasjet Kıbrıs Müdürü Osman Malyalı ve beraberindeki heyet YDÜ Hayvan Hastanesi’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan ile Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene’den hastanenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette evcil hayvanların yurt dışından sağlık turizmi kapsamında Kuzey Kıbrıs’a Atlasjet ile özel koşullarda taşınması konusunda mutabakata varıldığı da kaydedildi.



SAVAŞAN

YDÜ Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan, çocukların hayvanlarla büyümesi ve aileleri tarafından kendilerine hayvan sevgisinin öğretilmesi, evlerinde, bahçelerinde hayvan besleyen ailelerin, çiftlik, köy yerlerinde büyüyen çocuklarının, yaşama daha sıkı tutunduğu, gelecekte çok daha pozitif bir yaşam felsefesi edindiği, daha az fiziksel rahatsızlıklara yakalandığı ve sorunlarla mücadele etme yeteneğine çok daha yüksek seviyede sahip olduklarının bilindiğini anlattı.

Dünya’nın İngiltere, Danimarka, Rusya, Çin gibi bir çok ülkesinde orta ve büyük ırk eğitimli ve evcil hayvanların, sahiplerinin yanında bütün toplu taşıma araçlarında seyahat edebildiğini kaydeden Savaşan, “Yine pek çok havayolu evcil hayvanlara seyahat hakkı vermekte ve ayrıca oteller de evcil hayvanları kabul etmektedir” şeklinde konuştu.

Savaşan, bu kapsamda Atlasjet ile YDÜ Hayvan Hastanesi arasında varılan mutabakatın, ailelerinin bir parçası olan hayvanların da en iyi şartlarda sağlık hizmeti almasına olanak yaratacağını kaydetti.

ERGENE

YDÜ Hayvan Hastanesi’nin, hayvan sağlığına yaptığı büyük yatırım ile sunduğu hizmetlerinin Kıbrıs adası ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene ise yaptığı konuşmada, “YDÜ Hayvan Hastanesi ekipman ve uzman kadrosu ile bölgenin en kapsamlı ve donanımlı hastanesi konumundadır. Bizler hayvan sağlığı alanında sağlık turizmi faaliyetlerine başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Gerek teşhis gerekse de tedavi konularında bütün hizmetleri verebilecek kabiliyete, teknolojiye ve konusunun uzmanı hocalara sahip olduklarını anlatan Ergene “Hastanemiz daha şimdiden Türkiye ve bölge ülkelerinden talepler almaya başlamıştır” diye konuştu.