Atlas Global’in KKTC uçuşları hakkında açıklama yaptı...

Atlas Global’in KKTC uçuşları hakkında açıklama

Atlas Global şirketinin KKTC pazarından tamamen çekildiği haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır.

Atlas Global şirketi çeşitli operasyonel nedenlerden ötürü haftalık 32 olan sefer sayısını haftalık 24’e düşüreceğini ve 25 Nisan 2018 itibariyle de yeni tarife saatlerini uygulamaya koyacağını bakanlığımıza bildirmiştir.

Tarife değişikliklerinden ötürü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Bu duruma ek olarak oluşabilecek kapasite sıkıntılarını aşmak adına ülkemize uçuş gerçekleştiren diğer şirketler nezdinde frekans artırım taleplerimiz tamamlanıp şirketlere iletilmiştir.