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Atina’da mahkeme binası yakınlarında patlama

Son dakika... Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir mahkeme binası yakınlarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Atina’da mahkeme binası yakınlarında patlama

Son dakika... Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir mahkeme binası yakınlarında patlama meydana geldiği belirtildi.

22 Aralık 2017 Cuma 10:55
Atina’da mahkeme binası yakınlarında patlama
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Atina'da bir mahkeme binası yakınlarında patlama meydana geldiği, küçük tahribata neden olduğu bildirildi. Bir Yunan polisi tarafından yapılan açıklamada patlamadan önce 2 Yunan medya kuruluşuna uyarı çağrısında bulunulduğu belirtildi. Patlamada yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine gelen polis ekipleri, mahkeme binası yakınlarında patlayıcı madde bulunan bir torba buldu.
Polisin olayı araştırdığı belirtilirken, bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ifade edildi.

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