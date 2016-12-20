“Atık Azaltma Ve Geri Dönüşüm Forumu” Bedesten’de Yapıldı

Avrupa Komisyonu tarafından “Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm Forumu” düzenlendi.

Avrupa Komisyonu tarafından “Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm Forumu” düzenlendi.

Bedesten’de düzenlenen etkinlikte, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk Masası Altyapı Sektörü Sorumlusu Alessandro Bianciardi ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı birer konuşma yaptı.

BIANCIARDI

Alessandro Bianciardi AB Bilgi Merkezi işbirliği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile Lefkoşa Belediyesi’nin teşvikiyle forumun yapıldığını belirterek, Kuzey Kıbrıs’ta kişi başına düşen katı atık miktarının AB ortalamasının 2 katı olduğuna işaret etti.

Bianciardi, KKTC’nin finansal kaynaklarının sınırlı olmasında dolayı bunun daha çok sorun yarattığını, toplama ve taşımanın maliyetli olduğunu kaydetti.

KKTC’de 28 belediyenin 11’inin Güngör toplama alanını kullandığını belirten Bianciardi, Adada düzenli atık depolama alanı olarak sadece buranın kullanıldığını ve geri kalan çöpün vahşi çöplük alanlarına atılarak bunların yer altı su kaynaklarını da kirlettiğini söyledi.

Çöp sorunun çok iyi yönetilmesi gerektiğini ve toplumun her katmanının güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Bianciardi, atığın önlenmesinin en ucuz ve çevre dostu yol olacağını vurgulayarak bunun AB müktesebatında en ön sıralarda bulunduğunu anlattı.

İşbirliği ve farkındalığın önemine işaret eden Bianciardi, Kapasite Geliştirme Projesi paydaşlarını kutlayarak bugün bir farkındalık yaratılması için toplantı yapıldığını, toplantıda çeşitli üniversite temsilcilerinden sürdürülebilir atık yönetimi konusunda neler yapabileceklerini duymak istediğini de aktardı.

HARMACI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı forumun güzel sonuçlar doğurmasını dilediği konuşmasında, özellikle katı atık konusunda üniversitelerden istatistikçilerle çalışarak rotaları yeniden ele aldıklarını ve bu sayede bir ayda Güngör’e 14 kez daha az gidilmesini sağladıklarını kaydetti.

Güngör çöplüğünün kapasitesinin de dolmak üzere olduğunun altını çizen Harmancı, Güngör’de Devlet ve hükümet olarak ne yapılacağının bilinmesi gerektiğini söyledi.

Harmancı, STÖ’lerle yakın ilişki içerisinde olduklarını ve Yeşil Barış Hareketi’yle “Teneke Çocuk” projesinin belli bir farkındalığın yaratılmasını sağladığını anlatarak, daha çok projenin ele alınması gerektiğini, 2017 yılında daha az katı atık hedefleri olduğunu ifade etti.

Kompostlamayla ilgili AB’den yeni girişimler beklediklerini kaydeden Başkan Harmancı, bunun en çok ihtiyaç duyulan konuların başında geldiğini ifade etti.

Bugün Belediyeye hibe edilecek araçla, göreve gelişinin ardından 9. aracın belediyeye sağlanmış olacağını kaydeden Harmancı, Avrupa Komisyonu katkılarının artmasını dileyerek, bugünkü etkinliğin bundan sonrasını tasarlamada önemli olacağını ifade etti.

Harmancı bilimi öne çıkararak yapılacak çalışmaların önemine de işaret ederek, ilk önce topluma temizlik bilincini aşılamak gereğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından AB tarafından LTB’ye hibe edilen aracın anahtarı Bianciardi tarafından Harmancı’ya teslim edildi.

Forumda daha sonra Kapasite Artırımı Projesi Ekip Lideri Andy Whiteman “Atık Azaltma ve Geri Dönüşü ile İlgili Seçenekler” sunumunu gerçekleştirdi.

Green Industries (Güney Avustralya) CEO’su Vaughan Levitzke, 3Rs Eğitim Uzmanı (Hollanda) Dr. Ljiljana Rodic ve Imperial Bilim ve Teknoloji Koleji’nden (İngiltere) Prof. David C. Wilson “Atık Önlemede Dünyadan Yaklaşımlar” e-panel tartışmasını yaptı.

“Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm Fırsatları” paneli, Proje Koordinatörü Doğuç Veysioğlu tarafından yönetildi.

Ardından, Halkla İlişkiler Uzmanı Stephen Bates (İngiltere), Yeşil Barış Hareketi Teneke Çocuk Projesinden Doğan Sahir ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği “Tekstil ve Tenekelen” Farkındalık kampanyasının tanıtımını yaptı.

Forum kapsamında atık malzemelerden yapılan eserler de Bedesten’de sergileniyor.