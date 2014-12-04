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Athpa’dan Suat Günsel’e Ödül

Anglo-Turkish Healthcare Professionals Association’ın (ATHPA) Kıbrıs’ta sağlık eğitimine ve sağlıklı yaşama katkısından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e ödül verdiği bildirildi.

Athpa’dan Suat Günsel’e Ödül

Anglo-Turkish Healthcare Professionals Association’ın (ATHPA) Kıbrıs’ta sağlık eğitimine ve sağlıklı yaşama katkısından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e ödül verdiği bildirildi.

04 Aralık 2014 Perşembe 15:26
Athpa’dan Suat Günsel’e Ödül
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 Anglo-Turkish Healthcare Professionals Association’ın (ATHPA) Kıbrıs’ta sağlık eğitimine ve sağlıklı yaşama katkısından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e ödül verdiği bildirildi.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Günsel’e ödülünü ATHPA Başkan Yardımcısı Fatma Bozkurt takdim etti.

Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve City of London Yönetim Üyesi Emma Edhem’in ev sahipliğinde gerçekleşen gecede bir konuşma yapan Günsel, “Bu kadar özel şekilde anılmaktan ve bu kadar seçkin insanlar arasında bulunmaktan gurur duyuyorum”  dedi

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Anglo-Turkish Healthcare Professionals Association’ın (ATHPA) Kıbrıs’ta Sağlık Eğitimine Ve Sağlıklı Yaşama Katkısından Dolayı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e ödül Ver
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