banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93287
ALTIN
211.592
DOLAR
5.4670
STERLİN
7.1252
EURO
6.1856
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR
Sanık Keloğlu hapse gönderildi, sanık Gönen ise denetimliden yararlandı…
1'i TUTUKLU, 1'İ SERBEST
UBP'de Genel Sekreter Hasan Taçoy
UBP'de Genel Sekreter Hasan Taçoy
UBP Parti Meclisi Genel Sekreteri Seçiyor
UBP Parti Meclisi Genel Sekreteri...
banner282

Atca Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

HASAN: ”LOBİCİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİ, İNSAN HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZI VURGULAMAK İSTERİZ”Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Yurt Dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA) KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle mesaj yayımladı.ATCA KKTC Temsilcisi Kerem Hasan tarafından yayımlanan mesajda, “Biz nerede yaşarsak yaşayalım, memleketimizin uğradığı haksızlıklara, gençlerimizin bir spor müsabakasına katılmasına yönelik Rumların engelleme girişimlerine karşı çıkıp karşı...

Atca Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

HASAN: ”LOBİCİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİ, İNSAN HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZI VURGULAMAK İSTERİZ”Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Yurt Dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA) KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle mesaj yayımladı.ATCA KKTC Temsilcisi Kerem Hasan tarafından yayımlanan mesajda, “Biz nerede yaşarsak yaşayalım, memleketimizin uğradığı haksızlıklara, gençlerimizin bir spor müsabakasına katılmasına yönelik Rumların engelleme girişimlerine karşı çıkıp karşı...

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:16
Atca Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

HASAN: ”LOBİCİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİ, İNSAN HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZI VURGULAMAK İSTERİZ”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Yurt Dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA) KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle mesaj yayımladı.

ATCA KKTC Temsilcisi Kerem Hasan tarafından yayımlanan mesajda, “Biz nerede yaşarsak yaşayalım, memleketimizin uğradığı haksızlıklara, gençlerimizin bir spor müsabakasına katılmasına yönelik Rumların engelleme girişimlerine karşı çıkıp karşı lobicilik yapmaya devam edeceğimizi ve insan haklarımıza sahip çıkacağımızı vurgulamak isteriz” denildi.

Mesajında Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili görüşlerini ifade eden Hasan, federal model çözüm şeklini hala savunmanın statükoyu savunmakla eşdeğer olduğunu savundu ve gelinen aşamada, yapıcı fikirler üretebilmek gerektiğini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in bu ay içerisinde yaptığı sözde “yeni açılımların” kendilerini derin hayal kırıklığına uğrattığını belirten Hasan, Anastasiadis’in ‘decentralised’ (zayıflatılmış merkezi hükümet)’ten bahsetmesini eleştirdi ve şunları kaydetti:

“Ayrıca, Rum tarafının somut bir şekilde siyasi eşitlik temelindeki çözümün ne demek olduğunu açık bir şekilde bunca müzakereden sonra somut olarak görmüş olduk. Burada, değil iki toplumlu--iki kesimli federasyon, tüm halkımızın kırmızı çizgisi olan siyasi eşitliğimizi berhava edip, üzerine birde ‘sıfır asker, sıfır garanti’ sloganı altında Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden yoksun, kalıcı derogasyonlardan yoksun ve AB hukuku altındaki dört özgürlük altında iki kesimliği sulandıran öneriler ortaya koymuşturlar. Bunun neticesinde Rum tarafının niyeti ortada değil midir”?.

Kıbrıs Türk tarafının yeni zeminlere yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu da dile getiren Hasan ayrıca KKTC’nin daha iyi, daha refahı ve daha düzgün hale getirmeye çalışmak gerektiğini kaydetti.

Hasan Kıbrıs Türk halkının Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesinin İkinci Maddesinden yararlanabilmesi için BM’ye ve AB nezdinde etkin girişimlerde bulunulması gerektiğini de vurguladı.
(ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü…kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Düzenlenen Törenle Anıldı
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü…kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Düzenlenen Törenle Anıldı
Türk Birliği Dayanışma Derneği: “KKTC sonsuza kadar yaşatılacak”
Türk Birliği Dayanışma Derneği: “KKTC sonsuza kadar yaşatılacak”
Karbon Salımını Azaltmak Amacıyla Trodos Dağında 2500 Fidan Dikildi
Karbon Salımını Azaltmak Amacıyla Trodos Dağında 2500 Fidan Dikildi
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Sanayi Odası: “teknopark Yasasının Tek Başına Ar-ge Eko-sistemi Yaratamayacağı Ve Bir Bütünün Önemli Bir Parçası Olduğu Unutulmamalı”
Sanayi Odası: “teknopark Yasasının Tek Başına Ar-ge Eko-sistemi Yaratamayacağı Ve Bir Bütünün Önemli Bir Parçası Olduğu Unutulmamalı”
Ktto Heyeti Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu İlk Toplantısı İçin Ankara’ya Gidiyor
Ktto Heyeti Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu İlk Toplantısı İçin Ankara’ya Gidiyor
Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetme, sosyal ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme iradesine ve kudretine sahiptir”
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetme, sosyal ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme iradesine ve kudretine sahiptir”
Kolon Kanserine Çare Olacak Bileşiğe Avrupa Patenti
Kolon Kanserine Çare Olacak Bileşiğe Avrupa Patenti
Yağmurlu hava geliyor
Yağmurlu hava geliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim