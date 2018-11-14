Atca Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı



HASAN: ”LOBİCİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİ, İNSAN HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZI VURGULAMAK İSTERİZ”



Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Yurt Dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA) KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle mesaj yayımladı.



ATCA KKTC Temsilcisi Kerem Hasan tarafından yayımlanan mesajda, “Biz nerede yaşarsak yaşayalım, memleketimizin uğradığı haksızlıklara, gençlerimizin bir spor müsabakasına katılmasına yönelik Rumların engelleme girişimlerine karşı çıkıp karşı lobicilik yapmaya devam edeceğimizi ve insan haklarımıza sahip çıkacağımızı vurgulamak isteriz” denildi.



Mesajında Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili görüşlerini ifade eden Hasan, federal model çözüm şeklini hala savunmanın statükoyu savunmakla eşdeğer olduğunu savundu ve gelinen aşamada, yapıcı fikirler üretebilmek gerektiğini söyledi.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in bu ay içerisinde yaptığı sözde “yeni açılımların” kendilerini derin hayal kırıklığına uğrattığını belirten Hasan, Anastasiadis’in ‘decentralised’ (zayıflatılmış merkezi hükümet)’ten bahsetmesini eleştirdi ve şunları kaydetti:



“Ayrıca, Rum tarafının somut bir şekilde siyasi eşitlik temelindeki çözümün ne demek olduğunu açık bir şekilde bunca müzakereden sonra somut olarak görmüş olduk. Burada, değil iki toplumlu--iki kesimli federasyon, tüm halkımızın kırmızı çizgisi olan siyasi eşitliğimizi berhava edip, üzerine birde ‘sıfır asker, sıfır garanti’ sloganı altında Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden yoksun, kalıcı derogasyonlardan yoksun ve AB hukuku altındaki dört özgürlük altında iki kesimliği sulandıran öneriler ortaya koymuşturlar. Bunun neticesinde Rum tarafının niyeti ortada değil midir”?.



Kıbrıs Türk tarafının yeni zeminlere yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu da dile getiren Hasan ayrıca KKTC’nin daha iyi, daha refahı ve daha düzgün hale getirmeye çalışmak gerektiğini kaydetti.



Hasan Kıbrıs Türk halkının Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesinin İkinci Maddesinden yararlanabilmesi için BM’ye ve AB nezdinde etkin girişimlerde bulunulması gerektiğini de vurguladı.

(ÖZ/ŞEB)



