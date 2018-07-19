Atca: “20 Temmuz Barış Harekatı ile adaya gerçek barış geldi”

Hasan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, kapsamlı çözüm için Kıbrıs Türk tarafı olarak iyi niyetli çabalara rağmen geçen yıl Temmuz ayında “son istasyon” olarak tarif edilen müzakere sürecinin, Rum tarafının bitmek bilmez aşırı istekleri karşısında çöktüğünü anımsattı.

Kıbrıs Türk halkına insan hakları teslim edilip, yaşama hakkı yanı sıra, izolasyonlar ve tecritler altında yaşamaması ve bir çözüme mahkum edilmesi gerektiğini ifade eden Hasan, mesajında, şöyle devam etti:

“Doğrudan uçuş, doğrudan ticaret, doğrudan kendi kimliğimiz altında gençlerimizin spor müsabakalarına özgür bir şekilde katılabilmelerine neden karşı çıkıyor Rum tarafı? İyi niyetle bağdaşan tarafı nerededir diye sorulmasını istemekteyiz. Buna ek olarak, Annan Planına 2004 yılında halkımız yüzde 65 ‘evet’ deyip Rum tarafı yüzde 76 ‘hayır’ derken uluslararası aktörler tarafından verilen o sözler nerede kaldı diye sorulması gerekmektedir.”

Hasan, Avrupa Birliğinin Rum tarafını üye yapmasına eleştirilerde bulundu.

Hasan, 1963-1974 yıllarının Kıbrıs Türk halkı için çok zor olduğuna dikkat çekerek o yıllardaki zorlukları anlattı.

1974 Barış Harekatı’nın hem Türk halkına, hem de Rum halkına barış ve demokrasiyi getirdiğinin unutulması gerektiğine dikkat çeken Hasan, Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak, siyasilerin zorlukları giderecek plan ve projeleri acilen hayata geçirmesini ve Türkiye ile yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türk iş adamlarının ülkeye yatırım yapabilecek iklimi yaratıp teşvik edecek proaktif girişimlerini beklediklerini ekledi.

