Atatürkçü Yaşam Derneği, Yurttaşlık Yasası’nın Netleştirilmesi Gerektiğini Savundu

Lefkoşa, 20 Mayıs 18 : KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği, Yurttaşlık Yasası’nın yurttaşlık kazanılmasıyla ilgili maddelerinin netleştirilmesi gerektiğini savundu.Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkan Ahmet İşcan yaptığı yazılı açıklamada, “Yurttaşlık Yasası’nın günün koşullarına göre mutlak değiştirilmesi gerektiğine inanmaktayız” dedi.Yasanın, Genel Olarak Yurttaşlığa Alınma ve İstisnai Olarak Yurttaşlığa Alınma maddelerinin “anlaşılır, net ve soyut olarak tekrardan tanımlanması bir zaruriyet halini almıştır” diyen İşcan, “tüm mükellefiyetlerini yerine getirmiş, kültür ve yaşam biçimini benimsemiş, yaşamını buraya göre düzenleyen insanların mağdur edilmemesinin insan hakları açısından hayati öneme haiz olduğunu” kaydetti.(ID/SEL)