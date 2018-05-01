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Atatürkçü Yaşam Derneği’nden 1 Mayıs Eleştirisi

“ÖZEL SEKTÖR İŞ, İMTİYAZLI KESİMLER MANGAL BAŞINDA”

Atatürkçü Yaşam Derneği’nden 1 Mayıs Eleştirisi

“ÖZEL SEKTÖR İŞ, İMTİYAZLI KESİMLER MANGAL BAŞINDA”

01 Mayıs 2018 Salı 14:08
Atatürkçü Yaşam Derneği’nden 1 Mayıs Eleştirisi
“ÖZEL SEKTÖR İŞ, İMTİYAZLI KESİMLER MANGAL BAŞINDA”
Lefkoşa, 1 Mayıs 18 : Atatürkçü Yaşam Derneği, KKTC’deki işçilerin 1 Mayıs’ı bayram gibi kutlamadığını, yine çalıştığını savundu.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada,  “Yıllardır özel sektör çalışanlarının örgütlenme hakları konusunda hiçbir adım atamayan yönetimler her 1 Mayıs yıldönümünde olduğu gibi yine nutuk atıyor” eleştirisinde bulunuldu.
Açıklamada,  “Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da özel sektör iş, imtiyazlı kesimler mangal başında” ifadelerine yer verildi.
(RÇ/HÖ)

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