Atatürkçü Yaşam Derneği’nden 1 Mayıs Eleştirisi





“ÖZEL SEKTÖR İŞ, İMTİYAZLI KESİMLER MANGAL BAŞINDA”Lefkoşa, 1 Mayıs 18 : Atatürkçü Yaşam Derneği, KKTC’deki işçilerin 1 Mayıs’ı bayram gibi kutlamadığını, yine çalıştığını savundu.Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Yıllardır özel sektör çalışanlarının örgütlenme hakları konusunda hiçbir adım atamayan yönetimler her 1 Mayıs yıldönümünde olduğu gibi yine nutuk atıyor” eleştirisinde bulunuldu.Açıklamada, “Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da özel sektör iş, imtiyazlı kesimler mangal başında” ifadelerine yer verildi.(RÇ/HÖ)