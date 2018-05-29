Atatürkçü Yaşam Derneği’nin “İçimizdeki Atatürk Sevgisi” Kompozisyon Yarışmasının Ödülleri Perembe Günü verilecek



KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği’nin lise ve kolejlere yönelik “İçimizdeki Atatürk Sevgisi”konulu kompozisyon yarışmasına katılan öğrencilerden, ödül almaya hak kazananlar belirlendi.

Dernek Başkanı Ahmet İşcan’ın yazılı açıklamasına göre, 5 kişilik eğitimci jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde ödül almaya hak kazananlara ödülleri, 31 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı toplantı salonunda törenle verilecek.



Katılımcı öğrenciler arasından ilk on dereceye girenlere para ve kitap armağan edilecek.