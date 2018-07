Atatürkçü Yaşam Derneği’nden HDP’ye kınama

Atatürkçü Yaşam Derneği, Halkın Demokratik Partisi (HDP’nin), Şeyh Sait’in ölümünün 93’üncü yıldönümü dolayısı ile yayımladığını mesajdan dolayı kınadı.



Dernek Genel Başkanı Ahmet İşcan, yayımladığı mesajda, 28 Haziran’da HDP’nin Twitter hesabından Kürtçe yayınlanan mesajda, Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının katillik ile suçlandığını belirtti.



İdam edilen Şeyh Said’in bir İngiliz ajanı olduğunu kaydeden İşcan, “HDP Şeyh Sait’i idamının yıldönümünde her sene olduğu gibi saygıyla anmış. Ancak bu sene önceki yıllarda olduğu gibi mesajlarının Türkçesini koymayarak Atatürk ve Dava arkadaşlarını katillik ile suçlayacak kadar hadlerini aşabilmişlerdir” dedi.



Mesajı “pervasız” olarak niteleyen İşcan, her türlü gericiliğin, Atatürk ve dava arkadaşlarına karşı yapılacak her tür davranışın karşısında olduklarını ifade etti.