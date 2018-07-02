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Atatürkçü Yaşam Derneği’nden HDP’ye kınama

Atatürkçü Yaşam Derneği, Halkın Demokratik Partisi (HDP’nin), Şeyh Sait’in ölümünün 93’üncü yıldönümü dolayısı ile yayımladığını mesajdan dolayı kınadı.

Atatürkçü Yaşam Derneği’nden HDP’ye kınama

Atatürkçü Yaşam Derneği, Halkın Demokratik Partisi (HDP’nin), Şeyh Sait’in ölümünün 93’üncü yıldönümü dolayısı ile yayımladığını mesajdan dolayı kınadı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:38
Atatürkçü Yaşam Derneği’nden HDP’ye kınama

Atatürkçü Yaşam Derneği, Halkın Demokratik Partisi (HDP’nin), Şeyh Sait’in ölümünün 93’üncü yıldönümü dolayısı ile yayımladığını mesajdan dolayı kınadı.

Dernek Genel Başkanı Ahmet İşcan, yayımladığı mesajda, 28 Haziran’da HDP’nin Twitter hesabından Kürtçe yayınlanan mesajda, Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının katillik ile suçlandığını belirtti.

İdam edilen Şeyh Said’in bir İngiliz ajanı olduğunu kaydeden İşcan,  “HDP Şeyh Sait’i idamının yıldönümünde her sene olduğu gibi saygıyla anmış. Ancak bu sene önceki yıllarda olduğu gibi mesajlarının Türkçesini koymayarak Atatürk ve Dava  arkadaşlarını katillik  ile suçlayacak  kadar   hadlerini  aşabilmişlerdir” dedi.

Mesajı “pervasız” olarak niteleyen İşcan, her türlü gericiliğin, Atatürk ve dava arkadaşlarına  karşı yapılacak her tür davranışın karşısında olduklarını ifade etti.

 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 10:45
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