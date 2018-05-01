Atatürkçü Yaşam Derneği’nden 1 Mayıs Eleştirisi!

“ÖZEL SEKTÖR İŞ, İMTİYAZLI KESİMLER MANGAL BAŞINDA”

Atatürkçü Yaşam Derneği, KKTC’deki işçilerin 1 Mayıs’ı bayram gibi kutlamadığını, yine çalıştığını savundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Yıllardır özel sektör çalışanlarının örgütlenme hakları konusunda hiçbir adım atamayan yönetimler her 1 Mayıs yıldönümünde olduğu gibi yine nutuk atıyor” eleştirisinde bulunuldu.

Açıklamada, “Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da özel sektör iş, imtiyazlı kesimler mangal başında” ifadelerine yer verildi.

