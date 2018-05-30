Atatürkçü Yaşam Derneği İlker Başbuğ’u Kınadı...

Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan, Türkiye Cumhuriyeti eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u, “bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak KKTC’li yetkililerin Kıbrıs konusunda söz söyleme yetkilerinin olmadığını söylediği” gerekçesiyle kınadı.





İşcan yazılı açıklamasında, Başbuğ’un bu açıklamalarında eksik ve yanlış bilgiler verildiğini, Kıbrıslı Türklerin tarihsel süreci ve mücadelesinin görmezden gelindiği kaydetti.





İşcan, “Şöyle ki Garanti ve İttifak antlaşması 11 Şubat 1959 Zürih, 19 Şubat 1959 Londra antlaşması imzalanmış, akabinde 16 Ağustos 1960 tarihli Lefkoşa antlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. 1287 sayılı kararın verdiği hukuk ile , 19 Şubat 1959 tarihinde, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye`nin yanında Kıbrıs Türk Toplumu temsilcisi Dr. Küçük ve Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Makarios tarafından imzalanan antlaşmalar nasıl görmezden gelinebilir” dedi.





16 Ağustos 1960 tarihli Lefkoşa Antlaşması ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Londra Antlaşması’nda olduğu gibi 3 ülke ve 2 Kıbrıs Toplumu tarafından imzalandığını ifade eden İşcan, akabinde cumhuriyet kurularak, yeni kurulmuş cumhuriyetin Birleşmiş Milletler örgütüne üyelik başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

İşcan, “19 Şubat 1964 tarih ve 1096 sayılı Güvenlik Konseyi toplantı tutanaklarının 74 numaralı paragrafında görüleceği üzere, Garanti ve İttifak Antlaşmaları’nın iptali için imzacı tüm tarafların ortak onayı olarak belirttiği taraflar, İngiltere, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs Türk ve Rum Toplumlarıdır” ifadelerine de yer verdi.