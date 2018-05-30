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Atatürkçü Yaşam Derneği İlker Başbuğ’u Kınadı...

Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan,  Türkiye  Cumhuriyeti  eski Genelkurmay  Başkanı  İlker Başbuğ’u,  “bir  televizyon   kanalında  Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı başta  olmak   KKTC’li yetkililerin  Kıbrıs  konusunda  söz  söyleme  yetkilerinin  olmadığını  söylediği” gerekçesiyle kınadı.

Atatürkçü Yaşam Derneği İlker Başbuğ’u Kınadı...

Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan,  Türkiye  Cumhuriyeti  eski Genelkurmay  Başkanı  İlker Başbuğ’u,  “bir  televizyon   kanalında  Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı başta  olmak   KKTC’li yetkililerin  Kıbrıs  konusunda  söz  söyleme  yetkilerinin  olmadığını  söylediği” gerekçesiyle kınadı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:18
Atatürkçü Yaşam Derneği İlker Başbuğ’u Kınadı...

Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan,  Türkiye  Cumhuriyeti  eski Genelkurmay  Başkanı  İlker Başbuğ’u,  “bir  televizyon   kanalında  Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı başta  olmak   KKTC’li yetkililerin  Kıbrıs  konusunda  söz  söyleme  yetkilerinin  olmadığını  söylediği” gerekçesiyle kınadı.


İşcan yazılı açıklamasında,  Başbuğ’un   bu  açıklamalarında eksik   ve  yanlış   bilgiler  verildiğini, Kıbrıslı Türklerin tarihsel  süreci   ve    mücadelesinin    görmezden  gelindiği kaydetti.


İşcan, “Şöyle ki Garanti   ve İttifak  antlaşması 11 Şubat  1959  Zürih,  19  Şubat  1959  Londra   antlaşması   imzalanmış,  akabinde  16  Ağustos  1960  tarihli  Lefkoşa antlaşması   ile  Kıbrıs Cumhuriyeti  kurulmuştur. 1287 sayılı kararın verdiği hukuk ile , 19 Şubat 1959 tarihinde, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye`nin yanında Kıbrıs Türk Toplumu temsilcisi Dr. Küçük ve Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Makarios tarafından  imzalanan  antlaşmalar   nasıl  görmezden  gelinebilir” dedi.

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16 Ağustos 1960 tarihli Lefkoşa Antlaşması ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Londra Antlaşması’nda olduğu gibi 3 ülke ve 2 Kıbrıs Toplumu tarafından imzalandığını ifade eden İşcan, akabinde cumhuriyet kurularak, yeni kurulmuş cumhuriyetin Birleşmiş Milletler örgütüne üyelik başvurusunda bulunduğunu ifade etti.


İşcan, “19 Şubat 1964 tarih ve 1096 sayılı Güvenlik Konseyi toplantı tutanaklarının 74 numaralı paragrafında  görüleceği  üzere, Garanti ve İttifak Antlaşmaları’nın iptali için imzacı tüm tarafların ortak onayı olarak belirttiği taraflar, İngiltere, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs Türk ve Rum Toplumlarıdır” ifadelerine de yer verdi.


 


Son Güncelleme: 30.05.2018 14:37
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