Atatürkçü Yaşam Derneği Hükümete Çağrı Yaparak Geciktirilmeden Nerden Buldun Yasasının Çıkarılmasını İstedi

KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği, hükümete çağrı yaparak, “Nerden Buldun Yasası”nın geciktirilmeden çıkarılmasını istedi.



Dernek Genel Başkanı Ahmet İşcan, Derneğin diğer taleplerini şöyle sıraladı:



“Hal Yasası hemen yasallaştırılarak yürürlüğe girsin.



Süt ürünlerinden olan Hellim’e üç beş tüccara ihracat amacıyla yıllardır verilen sübvansiye teşvik primleri iç piyasada yerli tüketicilerimizin lehine kullanılsın.



Cumhuriyet Meclisi’nin uhdesinde olan faiz belirleme yetkisi Meclis tarafından kullanılarak acımasız bankaların yetkisine ve insafına bırakılmasın.



Yerli ürünlerimizden olan Patates, Harnup Pekmezi ve Narenciye ürünlerinin ülkemizde mevcut oteller, Askeri birimler ve yüksek öğretim kurumlarında tüketilmesi konusunda önlemler alınsın.



Özel sektör çalışanlarının iş güvencesi ve sendikalı olma hakları geciktirilmeden sağlansın.



Son zamanlarda özellikle üçüncü ülkelerden getirilen insanlar, köle niyetine kötü niyetliler tarafından çalıştırılıp sömürülmeleri caydırıcı hapis cezaları ile engellensin.



Vakıflar İdaresi’nin bazı tarikatlara ve gerici anlayışlara tahsis ettiği vakıf binaları geri alınsın.



Küçük Esnaf ve işletmelerine uzun vadeli faizsiz kredi imkanları kolaylaştırılıp, pratik hale getirilsin.



Basın emekçilerinin iş güvenliği ve uygun çalışma koşulları hususlarında gerekli tüm yasal prosedürler yaşama geçirilsin.”



