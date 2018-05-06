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Atatürkçü Yaşam Derneği Hükümete Çağrı Yaparak Geciktirilmeden Nerden Buldun Yasasının Çıkarılmasını İstedi

KKTC Atatürkçü  Yaşam Derneği, hükümete çağrı yaparak, “Nerden  Buldun  Yasası”nın  geciktirilmeden  çıkarılmasını istedi.

Atatürkçü Yaşam Derneği Hükümete Çağrı Yaparak Geciktirilmeden Nerden Buldun Yasasının Çıkarılmasını İstedi

KKTC Atatürkçü  Yaşam Derneği, hükümete çağrı yaparak, “Nerden  Buldun  Yasası”nın  geciktirilmeden  çıkarılmasını istedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:57
Atatürkçü Yaşam Derneği Hükümete Çağrı Yaparak Geciktirilmeden Nerden Buldun Yasasının Çıkarılmasını İstedi

 KKTC Atatürkçü  Yaşam Derneği, hükümete çağrı yaparak, “Nerden  Buldun  Yasası”nın  geciktirilmeden  çıkarılmasını istedi.

Dernek Genel Başkanı Ahmet İşcan, Derneğin diğer taleplerini şöyle sıraladı:

“Hal  Yasası   hemen   yasallaştırılarak  yürürlüğe  girsin.
 
Süt  ürünlerinden  olan Hellim’e   üç beş tüccara  ihracat  amacıyla  yıllardır  verilen sübvansiye teşvik  primleri iç  piyasada  yerli  tüketicilerimizin  lehine  kullanılsın.

Cumhuriyet  Meclisi’nin  uhdesinde  olan  faiz  belirleme  yetkisi Meclis  tarafından kullanılarak  acımasız bankaların  yetkisine  ve  insafına  bırakılmasın.

Yerli   ürünlerimizden  olan  Patates,  Harnup Pekmezi ve Narenciye  ürünlerinin  ülkemizde  mevcut oteller, Askeri  birimler ve yüksek  öğretim  kurumlarında  tüketilmesi konusunda önlemler  alınsın.

Özel  sektör   çalışanlarının   iş  güvencesi  ve  sendikalı  olma  hakları geciktirilmeden  sağlansın.
 
Son  zamanlarda   özellikle   üçüncü  ülkelerden  getirilen  insanlar,  köle  niyetine   kötü  niyetliler  tarafından  çalıştırılıp  sömürülmeleri caydırıcı  hapis  cezaları   ile  engellensin.

Vakıflar   İdaresi’nin  bazı  tarikatlara  ve  gerici anlayışlara tahsis  ettiği  vakıf  binaları  geri  alınsın.

Küçük Esnaf  ve işletmelerine  uzun  vadeli  faizsiz  kredi  imkanları  kolaylaştırılıp, pratik  hale  getirilsin.

Basın  emekçilerinin   iş  güvenliği   ve  uygun   çalışma  koşulları  hususlarında  gerekli  tüm  yasal prosedürler  yaşama  geçirilsin.”

 

Son Güncelleme: 06.05.2018 14:59
Anahtar Kelimeler:
AydNERDENBULDUNYasası
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