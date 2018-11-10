Atatürk Ölümünün 80. Yıldönümünde Anılıyor...lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Anma Töreni Düzenlendi

ÖZYİĞİT: “ATATÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI. .ONUN İLKE VE DEVRİMLERİ YOL GÖSTERİCİMİZ”

Lefkoşa, 10 Kasım 18 : Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Lefkoşa\'da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile anıldı.

Anma törenine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüke Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya , Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ombudsman Emine Dizdarlı, bazı milletvekilleri , askeri erkan, elçilik yetkilileri , öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, KTBK adına Yüzbaşı Seracettin Özdil, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına Müsteşar İpek Öztürk ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi korosu “Atam İzindeyiz” oratoryosunu sundu.

ÖZYİĞİT: “ATATÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında “Atatürk’ü anma törenlerini sadece onun neler yaptığını söyleyerek bitirmek olmaz; Atatürk ilke ve devrimlerine ne kadar sahibiz, onun yol göstericiliği doğrultuda ne kadar mesafeler kat ettik, nasıl bir yolda gidiyoruz, bunları da kuşkusuz irdelemek, konuşmak gerekiyor” diye konuştu.

Atatürk’ün bir yandan bir kurtuluş mücadelesi vererek yepyeni bir devlet yarattığını ve bu devleti oluşturan Türk ulusunun dünyada hak ettiği saygın yeri alması için de bir dizi ilke ve devrim ön gördüğünü ifade eden Özyiğit, Atatürk’ün çağdaşlaşma yolunda çok önemli adımlar attığını kaydetti.

Aslolanın bunları benimsemek bunlara sahip çıkmak ve bu doğrultuda, dünyayı yeniden şekillendirmek için önemli roller üstlenmek olduğunu belirten Özyiğit, “Atatürk’ü benimsemiş nesiller olarak üzerimize düşen bu, bu doğrultuda, Atatürk’ü yalnız Türk ulusu değil tüm dünyadaki ezilen geri kalan geri bırakılan mazlum uluslara halklar da rehber edinmiştir. Onun gösterdiği yolda özgürlük bağımsızlık mücadeleleri verilmiştir” ” dedi.

Dünya bilimde ve teknolojide ilerlerken kendilerinin bundan geri kalamayacağını kaydeden Özyiğit, bu nedenle eğitim sistemini yeniden şekillendirmenin de görevleri olduğunu, şekillendirirken Atatürk ilke ve devrimlerinin kendilerine yol gösterici olduğunu söyledi.

Özyiğit, eğitim sitemini değiştirerek Kıbrıs Türk ve Türk halklarının dünyada hal ettiği yeri almasını sağlayacak Atatürk’e layık bireyler olduklarını az da olsa kanıtlama şansı bulacaklarını kaydetti.

ÖZTÜRK: “EN BÜYÜK İDEALLERİNDEN BİRİ DOSTLUK VE BARIŞIN HAKİM OLDUĞU EVRENSEL BİR MEDENİYET”

TC Lefkoşa Büyükelçiliği adında konuşma yapan Müsteşar İpek Öztürk ise konuşmasında, Atatürk’ü günümüze ışık tutan ve Kıbrıs Türk halkının da sömürge yönetiminin baskı ve engellerine karşın kendi iradesiyle benimseyerek var olma mücadelesinde örnek aldığı bazı evrensel fikirleriyle andı.

Atatürk’ün en büyük ideallerinden birinin modern bir ülke yaratmanın yanı sıra milletler arasında dostluk ve barışın hakim olduğu evrensel bir medeniyet meydana getirmek olduğunu belirten Öztürk, Atatürk’ün ”Yurtta barış Dünyada Barış” ilkesinin önemine işaret etti.

Türkiye’nin bu ilkeden yola çıkarak insani krizlerin yaşandığı bölgeler dahil tüm ihtilaflı alanlarda barışçıl bir çözüm için gayret gösterdiğini, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, terörizm, aşırıcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Öztürk, “Atatürk’ün ortaya koyduğu temel ilkeler çerçevesinde girişimci ve insancıl dış politikamızla onun yaratmak istediği evrensel medeniyete ve dünya barışına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖZDİL: “KUDRETLİİ, EŞSİZ BİR KOMUTAN, ÇAĞIN DEVLET ADAMI, EŞSİZ BİR LİDER”

KTBK adına Yüzbaşı Seracettin Özdil konuşmasında, Atatürk’ün asker ve devlet adamı olarak hayatını, başarılarını, liderlik özelliklerini anlattı ve tüm dünya devletlerinin Atatürk’ü kudretli ve eşsiz bir komutan, çağın devlet adamı ve eşsiz bir lider olarak kabul ettiğini kaydetti.

Atatürk’ün insanlığa yaptığı hizmetlerle ölümünden sonra da yaşamını sürdüren insanlar arasında bulunduğunu söyleyen Özdil, dünya tarihinde askerlik ve devlet adamlığını bir bütün olarak üstünde toplamış çok az insanın varlığından söz ettiğini belirtti.

Atatürk’ün efsanevi bir komutan, eşsiz bir lider, devlet kuran büyük bir siyaset adamı ve milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçı olduğunu ifade eden Özdil, Atatürk’ün üstün meziyetleri sayesinde memleketi askeri ve siyasi zaferlerle uçurumun kenarından kurtardığını da dile getirdi.

Özdil, “Atatürk ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla, bir milli mücadele kazanmış, arkasından yepyeni hürriyette çağdaş bir millet ve devlet yaratmıştır. Böyle bir devler adamı azdır. İçinde bulunduğu şartları değerlendirmede, engelleri ortadan kaldırmada gösterdiği başarı Atatürk’ün ayrı bir özeliğini teşkil etmektedir. Atatürk çağdaşlaşma yolunda bütün engelleri ortadan kaldırdığı için de büyüktür” diye konuştu ve Atatürk’ün millet sevgisi ve insanlığa saygısıyla ilgili detaylar aktardı.

(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

Haber: Özlem Güran Akkorlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl