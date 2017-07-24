Atatürk Öğretmen Akademisi İle Laü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ÖĞRENCİLERE ÇİFT DİPLOMAYA SAHİP OLMA İMKANI VERİLECEK

Lefkoşa, 24 Temmuz 17 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole ilişkin detaylar, bugün bakanlıkta yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.

Protokole imza koyan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yaratan ve LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yücelen, toplantıda birer konuşma yaptı.

BEROVA: “BİR DÖNÜM NOKTASI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 1937 yılında kurulduğunu ve tüm süreçlerde ülkeye öğretmen yetiştiren bir devlet kurumu olduğunu söyledi.

Berova, bu kurumun yapısını koruyup, ileri ve çağdaş normlarda hizmet vermesini sağlamak adına Atatürk Öğretmen Akademisi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında bir iş birliği anlaşması yapıldığını belirtti.

Bakan Berova, hükümet programında da yer aldığı şekilde akademinin yapısının güçlenmesinin sağlanacağını vurguladı.

Anlaşmanın bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Berova, bunu yaşamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti.

YARATAN: “UZMAN AKADEMİSYENLER AKADEMİDE DERS VERECEK”

AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yaratan, bugünkü yapıda akademide, öğretmen adayı sayısının az olduğunu, bakanlığın öğretmen ihtiyacına göre sayıyı belirlediğini, bunun bazen 10 bazen de sıfır olduğunu söyledi.

Yaratan, bu durumu ortadan kaldırma ve sürekliliği sağlama adına başka bir kaynaktan daha öğrenci gelmesine ihtiyaç olduğunu, LAÜ ile işbirliğinin bunun sağlayacağını kaydetti.

Yaratan, “Bu yıl 25 sınıf öğretmenliği 20 de okul öğrencisi öğretmenliği için öğrenci alacağız. LAÜ’nün de 20 sınıf öğretmeni, 20 de okul öncesi öğretmeni bize gelecek. Böylece öğrenci sayısı artacak, eğitim düzenli bir hale gelecek” dedi.

LAÜ’deki sınıf ve okul öncesi öğretmenliği konusunda uzman akademisyenlerin, akademide ders vereceğini dile getiren Yaratan, AÖA akademisyenlerinin de üniversitenin imkanlarından yararlanabileceğini ve üniversitede master ve doktora dersleri verebileceğini ifade etti.

Yaratan, akademi öğrencilerinin LAÜ’nün altyapısından yararlanabileceğini de sözlerine ekledi.

YÜKSELEN: “ÇİFT DİPLOMA ANLAŞMASI İMZALANDI”

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de LAÜ ile AÖA arasında çift diploma anlaşması imzalandığını belirtti.

Yükselen, AÖA’nın mevcut statüsünü koruyarak, öğrencilerine isterlerse mezun olduklarında LAÜ diplomasına sahip olma imkanı vereceğini söyledi.

LAÜ kampusuna ek olarak AÖA tesislerinde 20 sınıf öğretmeni ve 20 de okul öncesi öğretmeninin yüzde 100 burslu olarak eğitim alabilmesinin sağlanacağını dile getiren Yükselen, LAÜ Eğitim Fakültesi’nin alt yapısının da akademi öğrencilerinin kullanımına verileceğini belirtti.

Eğitim kadrolarının birlikte çalışacağını söyleyen Yükselen, “Bu projede olmak bizim için gurur kaynağı” dedi.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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