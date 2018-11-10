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Atatürk Güzelyurt, İskele Ve Gönyeli’de Düzenlenen Törenlerde Anıldı

Lefkoşa, 10 Kasım 18 (.): Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıldönümünde, Güzelyurt, İskele ve Gönyeli’de düzenlenen törenlerde anıldı.

Atatürk Güzelyurt, İskele Ve Gönyeli’de Düzenlenen Törenlerde Anıldı

Lefkoşa, 10 Kasım 18 (.): Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıldönümünde, Güzelyurt, İskele ve Gönyeli’de düzenlenen törenlerde anıldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:24
Atatürk Güzelyurt, İskele Ve Gönyeli’de Düzenlenen Törenlerde Anıldı

Lefkoşa, 10 Kasım 18 (.): Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıldönümünde, Güzelyurt, İskele ve Gönyeli’de düzenlenen törenlerde anıldı.

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayan törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu, iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı’nın okunması ardından bayraklar yarıya indirildi.

Törende, Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu Öğrencisi Eylül Cingöz “ Mustafa Kemaller Tükenmez” adlı şiiri okurken, Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Duriye Taş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tören konuşmalar ardından sona erdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80. yıldönümü münasebeti ile İskele Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması ile başlayan törende saat 09.05’te sirenlerin çalması ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların önce göndere çekildi, ardından yarıya indirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci ölüm yıldönümünde Gönyeli’de de düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Atatürk Büstü önünde gerçekleştirildi.

Tören, sirenlerin çalması, saygı duruşu, bayrakların yarıya indirilmesi ve Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencilerinin şiirleri ile son buldu.

(TUĞ/HA)

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